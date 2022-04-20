皇后區新公車路線 劉醇逸籲民眾發聲

MTA公布皇后區公車路線網修訂草案，劉醇逸呼籲民眾參與社區討論給予反饋。(記者鄭怡嫣/攝影)

負責紐約公車及地鐵系統的大都會運輸署(MTA )日前公布了皇后區 公車路線網的新版修訂草案，計畫調整或新增公車路線、取消部分公車站點、增設公車快線等，州參議員 劉醇逸以及州參議員康莫利(Leroy Comrie)19日呼籲皇后區民眾參加之後將在各社區舉辦的13個線上公車新計畫討論會，以便MTA聽取民意後設計更合理的路線。

MTA在2020年公布的公車新路線計畫，並未在社區獲得好評，且當時的計畫忽略了包括法拉盛在內的東皇后區，在獲得來自1萬1000條來自皇后區東北部居民的意見反饋後，MTA決定撤回了這項計畫；新版的修訂草案則於上月29日公布，對原先的規畫大刀闊斧，新增20條路線，取消部分公車站點以為公車提速、且計畫引入快車服務。

州參議員、參議會交通委員會成員劉醇逸19日表示，兩年前，皇后區，尤其是缺乏公共交通工具、被稱為「交通荒漠」的東北皇后區對MTA的新公車計畫深感失望，對於此次新公布的公車計畫，民眾則有機會參與其中，確保新設計的公車路線網能滿足每一社區的需求，他呼籲皇后區的居民積極參與此後將在各社區舉辦的13個線上公車新計畫討論會，以便MTA充分了解民情。

下一次的線上討論會將面向杭特點(Hunters Point)、長島市(Long Island City)、陽邊(Sunnyside)、以及木邊(Woodside)居民，將於21日(周四)舉辦，會議將提供中文、西班牙語及孟加拉語翻譯；民眾可至https://bit.ly/3MgbVoP註冊參與，陸續的公共討論會日程，則可至網頁https://bit.ly/3Mip3Kk查看。