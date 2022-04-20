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無仇恨地帶打擊犯罪 獲金兌錫撥款10萬元

記者鄭怡嫣／紐約報導
金兌錫撥款州預算10萬元給法拉盛「無仇恨地帶」項目。(記者鄭怡嫣/攝影)
金兌錫撥款州預算10萬元給法拉盛「無仇恨地帶」項目。(記者鄭怡嫣/攝影)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)19日宣布，將從州預算撥出10萬元給予民權中心(MinKwon Center)在法拉盛展開的「無仇恨地帶」(Hate Free Zones)項目，共同打擊仇恨犯罪及仇亞犯罪。

民權中心在今年2月初展開的「無仇恨地帶」項目，與大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)、法拉盛不同宗教信仰委員會(Flushing Interfaith Council)等多個社區組織合作，以每周兩次的頻率，走訪法拉盛社區小商家，為他們普及更多有關移民、住房、社區安全的個人權益，並將增設為仇恨犯罪受害者提供幫助的熱線電話、一個位於法拉盛為LGBTQ群體及高中學生營造的安全空間、以及作為旁觀者應對仇恨犯罪的指導。

金兌錫表示，立法能夠幫助遏制仇恨犯罪，但不可能將種族主義一網打盡，也需要社區組織關懷、幫助、教育民眾，最近他曾在法拉盛目睹一場停車場的紛爭，有亞裔旁觀民眾拿起手機拍照，並規勸雙方「別打了」，這比起此前亞裔息事寧人、或遇事不干預的態度已經有了改變，希望借助「無仇恨地帶」項目，能賦權更多的民眾，進一步消除仇恨犯罪以及種族歧視

民權中心執行主任John Park表示，在幾個世紀以前，法拉盛的當地居民曾抗議殖民政府對貴格會及其他少數宗教團體的迫害，在這種開放、包容與保護居民權益的精神應該延續至今，如今社區正在恢復生機，應當在社區內保護所有不同族裔及宗教背景的居民，抵抗暴力及歧視行為。

法拉盛 仇恨犯罪 種族歧視

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