紐約客談／一份裁決亂了套 戴不戴口罩 市民無所適從

佛州一名聯邦法官日前推翻了美國疾病管制與預防中心(CDC)要求在飛機和其他公共交通中戴口罩 的強制令；本來美國社會對是否要強制戴口罩就有截然不同的意見，這位聯邦法官的判決一出，給各方，尤其是公共交通部門帶來了新的困擾和混亂，許多紐約市 民就無所適從。

紐約市的公共交通大多繼續要求乘客戴口罩，而新澤西州的公共交通部門在州長的授意下，紛紛取消對口罩的要求，這就使從新澤西到紐約通勤上班的人，一半時間必須戴口罩，另一邊時間不必戴口罩。有的航空公司取消了口罩令，有的航空公司沒有；Uber和Lyft取消戴口罩，但紐約的黃色出租車卻需要。

在被疫情 困擾了兩年多以後，紐約人都很疲憊和憋悶，希望早日摘下口罩，自由呼吸，這非常合情合理。但現在的問題在於，疫情還沒有真正過去，傳染性更強的新冠變種病毒Omicron的亞變種BA.2已占新增病例的八成以上，感染人數在上升，紐約市本周進入中風險區。在這種情況下取消公共交通內的口罩禁令，顯然不合時宜。

飛機、火車、地鐵和公共汽車在狹窄的空間內聚集了眾多陌生人，他們又將前往全市、全美乃至全球各地；一旦有新的疫情，公共交通就將是最快傳播渠道；在對新冠病毒沒有最後確定的認知之前，在公共交通放鬆口罩令風險極大。

佛州的這名聯邦法官是前總統川普任命的；有人懷疑，法官裁決有政治傾向；這更增加了判決帶來的混亂和衝突。

疫情開始時，戴口罩还是不戴口罩是一個問題；在經歷了兩年多疫情後，戴口罩还是不戴口罩又成了一個新問題。

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