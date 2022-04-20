我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

不受聯邦法官裁決影響 紐約機場、地鐵公車仍須戴口罩

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市各大機場繼續實行口罩令，圖為19日在甘廼迪國際機場，旅客戴著口罩出關。(Getty Images)
紐約市各大機場繼續實行口罩令，圖為19日在甘廼迪國際機場，旅客戴著口罩出關。(Getty Images)

佛州聯邦法官日前推翻搭飛機及其他公共運輸的全國口罩令，但在紐約市，紐新航港局(Port Authority)19日宣布在甘迺迪國際機場(JFK Airport)和拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，口罩令仍然有效；大都會運輸署(MTA)也強調搭乘地鐵和公車等公共交通工具仍須戴口罩，

隨著多家航空業者陸續宣布解除班機口罩令，叫車服務業者如優步(Uber)、來福車(Lyft)公司19日也發布聲明，解除乘客在車上的口罩令；優步公司表示，乘客及司機再也無需強制在車內戴口罩，但若被聯邦疾病防治中心(CDC)列為病毒高風險傳播區，或是個人有較高患病風險，仍建議戴口罩；自新冠疫情爆發後，優步禁止乘客坐在前座副駕駛，這項條例也一併被解除。

「所有人可在車內選擇性戴口罩與否」，據來福車公司聲明，之前司機會因乘客不遵守安全規定而被迫取消訂單，現在將不會出現這類情況，手機app上的取消選項也不會再有。

除在紐約市搭地鐵、公車仍須執行口罩令外，其他公眾交通場所包括曼哈頓中城的港務局巴士總站(Port Authority Midtown Bus Terminal)、紐約喬治華盛頓橋公車站(George Washington Bridge Bus Station)、世貿中心交通樞紐(World Trade Center Transportation Hub)，還有拉瓜地亞機場、甘迺迪機場以及斯圖爾特國際機場(SWF)。

不過毗鄰紐約市的新澤西州已解除口罩令，使用新澤西捷運(NJ Transit)、紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)、Teterboro機場的乘客可不戴口罩。

儘管不少人希望公共交通工具也能盡早解除口罩令，空氣傳播疾病學家Linsey Marr卻指出，就算地鐵系統有良好的空氣過濾和通風系統，但在擁擠的車廂內起不到作用；「當列車擁擠到站滿人，所有人都在面對面朝著彼此，這(通風系統)是不夠的，空氣會在許多人之間流轉。」

Marr醫生也認為各地政要應再等健康指數良好再變動口罩令，「(疫情)快到頭了，但現在仍不是時候」。

在紐約市乘坐公車的乘客仍然需要戴口罩。(路透)
在紐約市乘坐公車的乘客仍然需要戴口罩。(路透)
在紐約市乘坐公車的乘客仍然需要戴口罩。(路透)
在紐約市乘坐公車的乘客仍然需要戴口罩。(路透)

口罩 拉瓜地亞機場 地鐵

上一則

競選州長…蘇奧齊批霍楚製造腐敗文化

下一則

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

延伸閱讀

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

上海父母赴美一路坎坷 甚至自帶鋪蓋隨時地舖

上海父母赴美一路坎坷 甚至自帶鋪蓋隨時地舖
芝2機場與公車捷運 仍須強制戴口罩

芝2機場與公車捷運 仍須強制戴口罩
紐約地鐵擬裝金屬探測器…亞當斯：刷卡即檢查 確保未帶武器

紐約地鐵擬裝金屬探測器…亞當斯：刷卡即檢查 確保未帶武器
法官推翻CDC強制口罩令 國內班機陸續鬆綁

法官推翻CDC強制口罩令 國內班機陸續鬆綁

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘