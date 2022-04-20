不受聯邦法官裁決影響 紐約機場、地鐵公車仍須戴口罩

紐約市各大機場繼續實行口罩令，圖為19日在甘廼迪國際機場，旅客戴著口罩出關。(Getty Images)

佛州聯邦法官日前推翻搭飛機及其他公共運輸的全國口罩 令，但在紐約市，紐新航港局(Port Authority)19日宣布在甘迺迪國際機場(JFK Airport)和拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)，口罩令仍然有效；大都會運輸署(MTA)也強調搭乘地鐵 和公車等公共交通工具仍須戴口罩，

隨著多家航空業者陸續宣布解除班機口罩令，叫車服務業者如優步(Uber)、來福車(Lyft)公司19日也發布聲明，解除乘客在車上的口罩令；優步公司表示，乘客及司機再也無需強制在車內戴口罩，但若被聯邦疾病防治中心(CDC)列為病毒高風險傳播區，或是個人有較高患病風險，仍建議戴口罩；自新冠疫情爆發後，優步禁止乘客坐在前座副駕駛，這項條例也一併被解除。

「所有人可在車內選擇性戴口罩與否」，據來福車公司聲明，之前司機會因乘客不遵守安全規定而被迫取消訂單，現在將不會出現這類情況，手機app上的取消選項也不會再有。

除在紐約市搭地鐵、公車仍須執行口罩令外，其他公眾交通場所包括曼哈頓中城的港務局巴士總站(Port Authority Midtown Bus Terminal)、紐約喬治華盛頓橋公車站(George Washington Bridge Bus Station)、世貿中心交通樞紐(World Trade Center Transportation Hub)，還有拉瓜地亞機場、甘迺迪機場以及斯圖爾特國際機場(SWF)。

不過毗鄰紐約市的新澤西州已解除口罩令，使用新澤西捷運(NJ Transit)、紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)、Teterboro機場的乘客可不戴口罩。

儘管不少人希望公共交通工具也能盡早解除口罩令，空氣傳播疾病學家Linsey Marr卻指出，就算地鐵系統有良好的空氣過濾和通風系統，但在擁擠的車廂內起不到作用；「當列車擁擠到站滿人，所有人都在面對面朝著彼此，這(通風系統)是不夠的，空氣會在許多人之間流轉。」

Marr醫生也認為各地政要應再等健康指數良好再變動口罩令，「(疫情)快到頭了，但現在仍不是時候」。