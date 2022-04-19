科技醫療晉升之道 華裔高管線上分享經驗談

大紐約區華人教育基金會23日舉辦線上講座。(大紐約區華人教育基金會提供)

大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)訂於23日(周六)下午舉辦線上討論會，邀請兩位華裔 高管及企業家，揭秘科技及醫療領域的職場晉升之道。

線上討論會邀請了兩位華裔高管及企業家蕭一白(Terry Hsiao)以及趙軒惟(Hewett Chiu)，探討科技及醫療健康領域的職場晉升、成功創業之道；他們將從自己的親身經歷出發，述說曾經作出的重要決定、在職場中遭遇的挫折、學到的最重要的一課、決定他們成功的重要因素、以及遇到的影響他們至深的人士及書本等。

蕭一白曾創立多家移動通信公司，被Sybase、惠尓豐(Verifone)以及Kaleyra公司收購，在2019年11月協助Kaleyra在紐約證券交易所上市，目前任大華府玉山科技(Monte Jade DC)總裁；趙軒惟是醫療公司Coral Health的首席執行官，同時負責醫保創新平台Redesign Health的股權投資 組合，此前則是紐約市 健康與心理衛生局的執行主任。

討論會將在23日傍晚4時至5時舉辦，感興趣的民眾，可登錄網站https://bit.ly/3MdEZgJ註冊參加此次活動。