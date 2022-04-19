70億疫情補助金執行牛步 公校僅花掉一半

去年春天，紐約市公校在前市長白思豪 (Bill de Blasio)計畫重新開放之際，喜獲聯邦70億元疫情 刺激補助金，但到目前為止，僅僅花了一半，許多計畫進度緩慢。

根據市主計長蘭德(Brad Lander)的最新報告，市教育局 原計畫在6月30日前花費聯邦補助金30億元，但截至3月第一周，實際花費僅一半，未花用的錢可在2024-2025學年使用。

白思豪團隊去年計畫將聯邦資金用於校舍運作、為學生提供額外學術支持，以及新閱讀和數學課程。

蘭德報告稱，打算用於促進學業復原和教學支持計畫的9.84億元只用不到四分之一，「完整兒童」(Ｗhole Ｃhild)項目經費只用24%， 重新開放校舍的相關費用用掉65%。

紐約市教育局第一副總監韋斯伯格(Dan Weisberg)聲明，市教育局認為這份報告未涵蓋所有支出，正評估接下來的用途。

報告稱，市教育局將未充分支出歸咎於疫情造成相關作業延宕、招聘困難、供應鏈問題以及合約和採購問題。

市教育局發言人表示，資金支出全貌要到秋季完成財政年度會計時才得知，本財年結束前，建築無障礙等多項支出將顯著增加；相關貨品和服務延宕，有些計畫要等到年度稍晚才進行。

蘭德說，還有機會好好運用這筆聯邦資金，但時間不多了。

市主計長辦公室對學術和「完整兒童」項目支出比例偏低表示擔憂；支出延誤意味著學校無法在歷經前兩個學年創傷後提供急需的額外支持。

針對學術費用動用情況，全市近10億元的額外學術支持及計畫經費僅動用22%，2.51億元特殊教育額外支持及提供更多學齡前特殊教育名額的計畫經費只用掉12%。

針對「完整兒童」項目，費用使用比例僅約24%，社會情感支持相關計畫目前則只動用8000萬元計畫經費的三分之一；該資金用途包括雇用更多社會工作者、簽署1800萬元的三年合約以便為學校評估學生的社會情感技能。

蘭德報告建議市教育局將未動用資金用於社區學前特殊教育，力求教師和工作人員工資平等，也可加碼支持學習英語的人，倡議者希望針對這些人提供專門的疫情刺激資金。

教育部門預訂未來幾周公布刺激資金最新支出計畫。

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