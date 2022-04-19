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紐約客談╱擴招資優班，不是加劇隔離

紐約客談

市長亞當斯及市教育總監班克斯日前宣布，將擴招資優班至全市所有學區，為三年級起的資優班項目增設1000名額，幼稚園的資優班項目增設100名額，以促進更公平優質的教育，這是紐約市歷史上首次擴展資優班至全部32個學區，也一改了前市長白思豪及前教育總監卡蘭扎意圖取消資優班、取消特殊高中入學考試的做法。

不過民主黨內仍有代表對此舉感到不滿，例如市主計長蘭德把亞當斯的做法定義為「隔離」與「倒退」：「將學生進一步分開進行教育，通常也伴隨著族裔的分開，這樣的做法是一種倒退，無助於提高大部分學生的教育質量」。

教育體制應該更重視多樣化還是擇優制(merit-based)，一直是爭論不休的話題，但亞當斯與班克斯此舉，顯然不是在為擇優制犧牲多樣化，為全市學區都增設資優班，能為更多資源不足的少數族裔學生提供更多優質教育的機會。

許多學術表現差強人意的學校，其八、九成的學生本身都是少數族裔，在這些學區設立資優班，更多的是提供教育上升的通道，並無種族隔離一說，不僅亞裔華裔孩子需要更多的資優班，其他少數族裔也需要。

事實上，亞當斯與班克斯的舉措，也結合了他們此前的一手經驗與教育理念，班克斯創辦布朗士法律、政府、正義中學時，已經充分了解當予以非洲裔、西語裔孩子充分的學術支持時，他們也有同樣的潛力，亞當斯也一直在致力為少數族裔社區的孩子創造更多進入資優班的機會，相信他們也了解，身為少數族裔以及新一代移民的家庭，資優班及特殊高中，也是對本就資優有限的孩子們開放的為數不多的免費教育晉升通道。

教育總監 資優班 亞當斯

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