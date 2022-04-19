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受疫情耽誤學生「夏季加速」計畫將啟動 特許學校可報名

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯(左)和前市長彭博(右)宣布啟動「夏季加速」計畫，幫助新冠受疫情影響耽誤學習的學生補習功課，特許學校學生也可申請。（市長辦公室提供）
市長亞當斯(左)和前市長彭博(右)宣布啟動「夏季加速」計畫，幫助新冠受疫情影響耽誤學習的學生補習功課，特許學校學生也可申請。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)和前市長彭博(Michael Bloomberg)18日在市政廳聯合宣布，市府將在今年夏季啟動「夏季加速」計畫(Summer Boost NYC)，幫助新冠受疫情影響耽誤學習的學生補習功課，特許學校學生也可申請；該項由彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)投資5000萬元，預計將惠及大約2萬5000名特許學校的幼兒園至八年級學生。

亞當斯表示，過去兩年來線下教學被疫情打斷，疫情造成負面的社會影響和健康影響也造成學生的學習進度落後，尤其是來自低收入有色人種家庭的學生；「無論是公立學校還是特許學校，所有孩子的教育都應該獲得投資；太多孩子的學習過去兩年來被疫情打斷，他們理應在夏天得到學習的機會，這筆投資將讓孩子們成長、學習、發掘潛力和想象力的機會。」

市府去年夏天就推出「夏季崛起」(Summer Rising)項目，幫助幼稚園至八年級的公校學生補習功課，該項目預計今年將增加10%的坐席，惠及11萬公校學生；「夏季加速」則是「夏季崛起」計畫的補充，首次允許特許學校學生申請。

彭博表示，目前全美的學生都面臨學習進度落後的挑戰，「而且，那些已經落後的學生受影響最嚴重，尤其是低收入家庭的非洲裔和西語裔學生，這將進一步對學生未來的高中、大學、職場的發展造成不利影響。」

這也是亞當斯和彭博八年來首次在市政廳重聚，而前市長白思豪(Bill de Blasio)則缺席，意味著亞當斯可能大幅扭轉白思豪的政策；白思豪曾自稱反對彭博，亞當斯則表示，紐約市需要從疫情中持續恢復，他需要彭博的建議，「彭博也是受命於危難之中，讓紐約市扭轉頹勢；我和他坐在這裡交流意見，談論紐約市九一一事件的復甦、他的所思所想、如何用不同的方法應對，不這樣做才是不正常的。」

彭博則感謝亞當斯能夠直面紐約市面臨的挑戰，「這就像重回舊時光；嚴肅的說，我很高興能有機會在市政廳歡迎所有前任市長，我也很感謝你能夠延續這一傳統。」

亞當斯 疫情 紐約市

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