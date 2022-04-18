我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區法拉盛一名34歲的華人男子疑因錢財與另一名華人男性友人發生爭執，開槍射傷對方腿部後逃跑，警方17日呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，16日晚10時30分左右，在華人聚居的法拉盛(Flushing)王子街(Prince St)33-70號大樓六樓的一間華人公寓內，35歲的嫌犯劉大衛(David Liu，音譯)疑因錢財問題與另一名華人男性友人發生爭執，隨後拔槍射傷了受害人的腿部，受害人隨即被送往附近醫院救治，目前情況穩定，沒有生命危險

據警方透露，在場還有第二名嫌犯，當時拿著槍指向受害人，但受害人並不清楚他的身分，兩人在案發後逃逸，目前，管轄法拉盛的市警局109分局的警探組正在調查此案。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 法拉盛 手機

上一則

復活節帽子遊行回歸 華人盛裝參加 「生活終於恢復正常」

下一則

疫情風險增 州長霍楚：不會再「關閉」紐約市

延伸閱讀

疑因錢財爭執 法拉盛華男射傷友人腿部後逃跑

疑因錢財爭執 法拉盛華男射傷友人腿部後逃跑

天廣新天地慶復活節 湧千人抽獎玩遊戲

天廣新天地慶復活節 湧千人抽獎玩遊戲
法拉盛入室盜竊激增 華女被盜近10萬

法拉盛入室盜竊激增 華女被盜近10萬
法拉盛緬街地鐵站擬增新出口

法拉盛緬街地鐵站擬增新出口
無證攤販執法變勤 消保局長走訪法拉盛

無證攤販執法變勤 消保局長走訪法拉盛

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光