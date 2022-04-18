疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸

皇后區法拉盛 一名34歲的華人 男子疑因錢財與另一名華人男性友人發生爭執，開槍射傷對方腿部後逃跑，警方17日呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，16日晚10時30分左右，在華人聚居的法拉盛(Flushing)王子街(Prince St)33-70號大樓六樓的一間華人公寓內，35歲的嫌犯劉大衛(David Liu，音譯)疑因錢財問題與另一名華人男性友人發生爭執，隨後拔槍射傷了受害人的腿部，受害人隨即被送往附近醫院救治，目前情況穩定，沒有生命危險

據警方透露，在場還有第二名嫌犯，當時拿著槍指向受害人，但受害人並不清楚他的身分，兩人在案發後逃逸，目前，管轄法拉盛的市警局109分局的警探組正在調查此案。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。