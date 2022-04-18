被要求承諾公布稅表 亞當斯說不

市長亞當斯拒絕公布個人稅表，可能成為40年來第一個不公布稅表的紐約市長。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)在被要求承諾公布個人稅表 時說「不」，他日前拒絕保證會公布自己的州和聯邦稅表，將創下打破市長財務透明化的數十年先例，使民眾無法知道他的個人財務。如果他堅持拒絕，將成為至少40年來第一個不公布稅表的市長。

稅表可反應一個人的財務與收入狀況，亞當斯2021年競選市長時曾被爆光，沒有準確報告他的房屋出租收入。

沒有條文規定民選官員必須公布個人稅表，但自郭德華(Ed Koch)市長以降，歷任市長均公布全部或部分稅表。

在被問到是否會承諾公布個人稅表時，亞當斯說「不」，表示「我將按照現行規定辦事」，但他說將公布市府要求披露的利益衝突報告，不過利益衝突報告披露的個人財務不如稅表詳盡。

在亞當斯表示不承諾公布個人稅表的當天，州長霍楚(Kathy Hochul)公布了她的家庭州與聯邦稅表。

州政府改革機構負責人蘇珊·勒納(Susan Lerner)說：「道德組織和紐約州都要求參選人和行政部門的民選官員公布個人稅表，道理很簡單，就是體現透明度。」

前市長郭德華在1978、1979、1984和1988年至少四次公布稅表，他的繼任者丁勤時(David Dinkins)和朱利安尼(Rudy Giuliani)兩人也都效仿公布。

億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)擔任市長期間，被批評為只部分公布個人稅表；白思豪 (Bill de Blasio)上任後，又恢復了公布全部稅表的慣例，含有他的公園坡(Park Slope)兩套房產的出租收入等重要細節。

道德專家敦促亞當斯繼承紐約市長公布個人稅表的傳統，紐約公共利益研究集團的霍納( Blair Horner)說：「市長公布個人稅表是有道理的，是讓公眾相信他們遇到利益衝突時會秉公處理，不公布就不能讓人相信；數十年來的所有市長都公布稅表也是有道理的，是讓選民看到他們在道德問題上秉持的高標準與嚴要求姿態。」