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仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

記者鄭怡嫣╱紐約報導
仇亞犯罪近來激增，胡椒噴霧成亞裔女性的熱門防身自保工具。(本報檔案照)
仇亞犯罪近來激增，胡椒噴霧成亞裔女性的熱門防身自保工具。(本報檔案照)

仇恨亞裔犯罪近來激增，日前紐約地鐵槍擊案也在華人聚居的布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)發生，越來越多的亞裔居民已經等不及政府及議員為公共安全議題採取行動，他們以囤積胡椒噴霧、習武防身等方式，設法在仇恨犯罪的大背景下進行自保。

非營利組織「停止亞太仇恨」(Stop AAPI Hate)的最新數據顯示，在疫情爆發之初的2020年3月至12月底之間發生的10905起仇恨犯罪之中，亞裔女性受害者的比例高達62%；全國亞太裔女性的論壇的另一份調研也顯示，每五位亞裔女性之中，就有一位避免出現在公共場所，6%的女性對上班感到恐懼。

在政府及議員作出反應之前，越來越多的亞裔已開始尋求自保，由藝名「China Mac」的華裔饒舌歌手余雷蒙(Raymond Yu)發起的「我們燒不儘」(They can't burn us all)倡議，就表示看不到政府有何明確的行動方針，「除靠我們自己來保障安全外，似乎已別無他法」；目前，該倡議組織正在網路呼籲聯署簽名，要求全美警報安全軟體「Citizen」添加中文、韓語及菲律賓語。

由於擔憂亞裔員工們下班回家太晚，成立50年的華埠老店、珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)近期也縮短了員工的工作時間，她還為他們配備了胡椒噴霧，鄺瑛瑛表示，許多罪案發生地離店很近，也相當隨機，「唯一能做的就是提高自身的警覺，改變生活習慣」；3月中旬，由反仇亞犯罪機構「Soar Over Hate」發起的贈胡椒噴霧活動在華埠也大排長龍，一天為民眾發放了1000多瓶噴霧，許多亞裔女性不惜排隊兩小時。

除儲備及隨身攜帶胡椒噴霧外，許多亞裔也開始習武防身或組織社區巡邏隊，演員陳雅思在去年2月成立的「緬街巡邏隊」(Main Street Patrol)，開始教授免費的自衛課程，地鐵及仇亞攻擊案激增的背景下，「紐約安全步行」(Safe Walks NYC)也已經擴展至曼哈頓華埠，護送或陪伴有需要的民眾至地鐵站或其他公共場所。

華裔金融家唐騮千(Oscar L. Tang)還發起了黃哨子項目「Yellow Whistle Project」，為民眾分發近50萬只黃哨子，以便在仇恨犯罪發生時吹響哨子尋求幫助，唐騮千表示，黃哨子是非常基本和簡單的安全設備，但更重要的是，「這是亞裔發聲的象徵。」

亞裔女性以胡椒噴霧、習武防身等方式，設法在遭遇仇亞犯罪中自保。(Getty Im...
亞裔女性以胡椒噴霧、習武防身等方式，設法在遭遇仇亞犯罪中自保。(Getty Images)

亞裔 地鐵站 華埠

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紐約市仇恨犯罪 比去年增76%

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