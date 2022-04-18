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紐約市仇恨犯罪 比去年增76%

記者胡聲橋╱紐約報導

市警總局仇恨犯罪特別工作組 (NYPD HCTF)日前公布的數據顯示，今年迄今的仇恨犯罪案件數量比去年同期增加了76%；不過這份數據也顯示，今年針對亞裔的仇恨犯罪比去年下降了32%，今年為32起，而去年同期為47起。

今年1月1日至4月10日共發生了194起仇恨犯罪，而去年同期為110起。

市長亞當斯(Eric Adams)此前推出了打擊暴力和犯罪的計畫，還包括對遊民的處理，尤其是地鐵內的遊民。

根據仇恨犯罪工作組的數據，針對猶太人的犯罪案件從去年的28起增加到今年同期的86起；包括在校車上畫納粹標準、布碌崙數名猶太人遭攻擊，以及一名青少年被指控在曼哈頓上西城用劍威脅六名猶太男孩。

數據還顯示，針對非洲裔的犯罪翻了一倍，今年為26起，去年同期為13起。

這份數據同時表示，因不同性取向引起的仇恨暴力案件增加了12起。

一名男子被指控2月下旬在三個小時內，在紐約市襲擊了七名亞裔女性；曼哈頓地區檢察官辦公室日前宣布他被控以多項仇恨犯罪；3月，一名48歲男子涉嫌在曼哈頓地鐵站用錘子襲擊一名29歲的亞洲男子，被控兩項仇恨犯罪。

62歲男子詹姆斯(Frank James)日前在布碌崙的地鐵上引爆煙霧彈並開槍33次，導致十人受槍傷；他在Youtube視頻中談到了暴力和大規模槍擊案件，重點關注了他認為誹謗他的一群人，以及他討厭的社會群體和族裔。

仇恨犯罪 地鐵站 曼哈頓

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