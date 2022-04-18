班森賀賽斯露公園 華人歡度復活節

賽斯露公園慶祝復活節迎春天活動中的太極劍表演。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華社數百人17日聚集在班森賀的賽斯露公園(Seth Low Playground)，慶祝復活節；兒童興奮地爭撿復活節彩蛋，大人有的舞蹈、有的舞劍、有的打球，還有機構現場提供健康諮詢，分發防疫用品，活動豐富多彩。市議員李凱健(Ari Kagan)等民選官員和市警62分局局長陳韜也到場同樂。

布碌崙華人 社區服務中心牽頭的慶復活節迎春天活動，重頭戲是搶彩蛋，贊助該活動的帝國藍十字藍盾健保公司員工分幾次將500個彩蛋倒在草坪上，每次都被孩子們搶得精光。

華人社區服務中心舞蹈隊、紐約布碌崙舞蹈俱樂部(New York Brooklyn Dance Club)和詩情畫意藝術坊，各自帶著自己的舞蹈隊，為華裔民眾表演了她們拿手的新疆舞和現代舞；活躍在賽斯露公園的太極劍小組，也進行了精彩的表演。

共同舉辦這次活動的機構還有紐約華人文娛體育總會(華體會)、貝公園大道(Bay Parkway)華商聯合會、真愛護理公司等；這些機構在現場擺攤設點，向民眾派發洗手液、口罩、新冠病毒檢測盒以及糖果、彩蛋等其他禮物。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，疫情 期間好多華人都悶在家裡，現在氣候轉暖，疫情也大有轉機，他希望更多華社民眾能出來走走，享受春光，從事自己喜愛的活動，從而強身健體，愉悅身心。在新冠疫情兩年多後首次舉行這個活動，他希望能給社區帶去歡樂。

李凱健表示，這麼多華社民眾出來參加這次活動，讓人們看到了華社的活力和人氣；62分局局長陳韜說，將盡全力為華人社區維護治安，保證居民安全。