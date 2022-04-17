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紀念李尤娜藝術展 西村展出

記者張晨╱紐約報導
紀念華埠李尤娜藝術展西村展出。(克萊因畫廊提供)
紀念華埠李尤娜藝術展西村展出。(克萊因畫廊提供)

為悼念在2月間慘遭非洲裔遊民尾隨入室殺害的華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)，其好友及工作夥伴在曼哈頓西村一間畫廊舉辦藝術展，展出其生前的藝術作品；在紀念無辜生命逝去的同時，提醒人們需對不斷發生的惡性社會案件保持警惕。

「李尤娜熱愛藝術，所以我們選擇以尊重她創作精神的方式來紀念她。」李尤娜生前的雇主兼密友克萊因(Eli Klein)在其西村畫廊表示，藝術是她生活的重要組成部分。

克萊因說，「她是一個非常有創造力的人，一個充滿激情的人」；她回憶，李尤娜曾給自己畫過一幅畫作為禮物，畫上是一包金橋香煙，「我去中國出差時總會帶一些回來，她知道我喜歡那個。」

看著這些往日的回憶，克萊因表示，自己還是不能從密友被殺的陰影中完全走出，但依舊會打氣精神，並將出售畫作的全部收入捐贈給李尤娜紀念基金(Christina Yuna Lee Memorial Fund)。

策展人黃玫(Stephanie Mei Huang)表示，人們可以來這裡，向她的生命致敬，既慶祝她的生命，又哀悼她的逝去。

不僅如此，這個展覽也在哀悼不同案件中亞裔受害者，她指出，希望在亞裔仇恨犯罪激增的檔口，為觀展者提供一個避風港，在紀念無辜生命逝去的同時，提醒人們需對不斷發生的惡性社會案件保持警惕。

該畫展將為期兩個月，地點在西街398號的克萊因畫廊(Eli Klein Gallery)，克萊因說：「我們希望她在整個展覽中以某種方式與我們同在。」

根據市警數據顯示，截至本月10日，2022年全市共發生了194起仇恨犯罪案件，比去年同期的110起增加了76%。

但就族裔而言，最嚴重的為反猶太犯罪，從去年同期的28起上升到86起，上升了207%；針對亞裔的仇恨犯罪數量則呈下降趨勢，從去年的47起降至今年的32起，同比下降了32%。

亞裔 仇恨犯罪 華埠

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