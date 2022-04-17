我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

大紐約區僑界急難救助協會 會長交接

記者張心╱紐約報導
大紐約區僑界急難救助協會16日舉行交接。圖左起為陳永豐、林慧綺、王寶銘、李光章、郭至隆和王金智。(主辦方提供)
大紐約區僑界急難救助協會16日舉行交接。圖左起為陳永豐、林慧綺、王寶銘、李光章、郭至隆和王金智。(主辦方提供)

大紐約區僑界急難救助協會(Great New York Taiwanese Emergency Assistance Association-GNYTEAA)16日在皇后區舉行「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」，各界僑胞到場見證共襄盛舉。

該協會前任理事長王金智、前會長林慧綺，在宴會當晚交棒於新任理事長郭至隆和新任會長王寶銘。

王寶銘表示，非常感謝「大紐約區僑界急難救助協會」同仁們給予自己的信任與支持，「我一定會承先啓後，傳承創會理事長王金智、會長林慧綺、前會長羅淑華的服務與博愛精神，與各位同仁們一起，齊心協力，繼續以慈善服務、關愛為宗旨，協助需要緊急救助的僑胞與同胞們。」

郭至隆表示，自己很榮幸接任理事長，會繼續為海外僑胞進行服務，會繼續貫徹協會的任務，為包括台灣移民、學生、訪問學者們，提供緊急協助，努力解決海外僑胞的大小事。

「大紐約區僑界急難救助協會」是在僑委會的策畫，以及駐紐約台北經濟文化辦事處和紐約華僑文教中心的協助下，成立於2017年5月10日，除了為旅美及在美僑胞提供急難救助之外，平時也參與社區公益活動；目前全球各大城市已有103個急難救助協會，涵蓋北美洲、中南美洲、亞洲、大洋洲、歐洲、非洲。

當晚會上包括經文處處長李光章，文教中心主任陳永豐、副主任林威延等出席祝賀；紐約州總務局(NYS General Services)局長莫伊(Jeanette Moy)，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、劉醇逸，州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，和市議員黃敏儀等也致詞。

大紐約區僑界急難救助協會16日舉行交接。圖左起為林慧綺、王金智、李光章、郭至隆、...
大紐約區僑界急難救助協會16日舉行交接。圖左起為林慧綺、王金智、李光章、郭至隆、王寶銘和陳永豐。(主辦方提供)

眾議員 紐約州 皇后區

上一則

紀念華埠李尤娜藝術展西村展出

下一則

18日紐約華人組織反槍擊暴力示威 籲各族裔參與

延伸閱讀

慶亞太裔月 紐約國際文化藝術節活動多采

慶亞太裔月 紐約國際文化藝術節活動多采
美東華人學術聯誼會換新 拜會經文處

美東華人學術聯誼會換新 拜會經文處
消除不公 紐約市擴大資優班至所有學區 三年級增1100名額

消除不公 紐約市擴大資優班至所有學區 三年級增1100名額
市議員李凱健 背書曲怡文參選州參議員

市議員李凱健 背書曲怡文參選州參議員
大紐約區僑界急難救助協會 4月16日年會暨理事長會長交接

大紐約區僑界急難救助協會 4月16日年會暨理事長會長交接

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區