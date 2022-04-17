大紐約區僑界急難救助協會 會長交接

大紐約區僑界急難救助協會16日舉行交接。圖左起為陳永豐、林慧綺、王寶銘、李光章、郭至隆和王金智。(主辦方提供)

大紐約區僑界急難救助協會(Great New York Taiwanese Emergency Assistance Association-GNYTEAA)16日在皇后區 舉行「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」，各界僑胞到場見證共襄盛舉。

該協會前任理事長王金智、前會長林慧綺，在宴會當晚交棒於新任理事長郭至隆和新任會長王寶銘。

王寶銘表示，非常感謝「大紐約區僑界急難救助協會」同仁們給予自己的信任與支持，「我一定會承先啓後，傳承創會理事長王金智、會長林慧綺、前會長羅淑華的服務與博愛精神，與各位同仁們一起，齊心協力，繼續以慈善服務、關愛為宗旨，協助需要緊急救助的僑胞與同胞們。」

郭至隆表示，自己很榮幸接任理事長，會繼續為海外僑胞進行服務，會繼續貫徹協會的任務，為包括台灣移民、學生、訪問學者們，提供緊急協助，努力解決海外僑胞的大小事。

「大紐約區僑界急難救助協會」是在僑委會的策畫，以及駐紐約台北經濟文化辦事處和紐約華僑文教中心的協助下，成立於2017年5月10日，除了為旅美及在美僑胞提供急難救助之外，平時也參與社區公益活動；目前全球各大城市已有103個急難救助協會，涵蓋北美洲、中南美洲、亞洲、大洋洲、歐洲、非洲。

當晚會上包括經文處處長李光章，文教中心主任陳永豐、副主任林威延等出席祝賀；紐約州 總務局(NYS General Services)局長莫伊(Jeanette Moy)，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、劉醇逸，州眾議員 布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，和市議員黃敏儀等也致詞。