進入蜱蟲高發季 防咬避染萊姆病

被蜱蟲咬到患病產生的症狀與新冠類似，民眾得小心預防。(Getty Images)

天氣漸暖，人們的戶外活動增多，但出門應當注意防蟲叮咬；衛生專家指出，蜱蟲(tick)傳染的疾病危害健康，患病後產生的症狀與染上新冠類似。

蜱蟲生長在茂密的草叢和樹林地區，動物身上也會攜帶。新澤西州 實驗室的執行長桑德拉·李(Sandra Lee)說，如果被蜱蟲叮咬，可能會引發危害人體健康的萊姆病(Lyme disease)等疾病。

萊姆病的症狀很容易與感染新冠病毒混淆，可導致終身生病，包括慢性疲勞、關節 疼痛、虛弱、關節炎和免疫系統受損。

聯邦疾病防治中心 (CDC)的資料顯示，各州衛生部門在疫情期間報告的蜱蟲叮咬病例出現減少，但CDC指出，全美2019年報告了5萬865例蜱蟲叮咬疾病。

專家表示，避免患上萊姆病的關鍵是預防。桑德拉·李建議民眾準備好檢測試劑，尤其是在4月到10月的蜱蟲高發季，儘管人們全年都可能罹患萊姆病，但多數人是在蜱蟲多的季節被咬。

蜱蟲可能通過衣服帶進家，因此要查看衣服上有沒有蜱蟲，發現後立刻清理掉。戶外活動回屋後應將衣服放盡烘乾機內，高溫烘烤10分鐘就可殺死蜱蟲，潮濕的衣服要烘更長的時間。衣服如要洗滌需用熱水，冷水和溫水殺不死蜱蟲。

從蜱蟲多的地方回屋後，包括自家的後院，要用鏡子對全身各個部位檢查，以確定沒有蜱蟲。

戶外活動的背包等裝備和寵物也可能會攜帶蜱蟲，然後再傳到人的身上，因此回家後也要仔細檢查。

進屋後要儘快洗澡，到家後兩個小時內洗澡可降低罹患萊姆病的機率，有效地減少染上蜱蟲叮咬的疾病。

萊姆病如果發現得早，經醫生的指導可成功治癒。