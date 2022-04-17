布碌崙華社親子千人 埃里克森公園尋彩蛋

尋彩蛋活動受到小朋友的青睞。(記者顏潔恩╱攝影)

走出新冠疫情 籠罩的陰影，布碌崙(布魯克林)紐約親子 互助會16日在當地埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行「春日節及復活節 尋彩蛋」活動，吸引數千人前來參加；主辦方表示，今年籌備許多精美玩具和禮物，讓小朋友通過尋彩蛋遊戲換取物品，展露出喜悅的神色，也和家長度過了美好的親子時光。

互助會負責人黃妮可表示，疫情趨緩後再次迎來復活節，希望給社區留下美好的紀念，準備了1000份玩具、2萬個彩蛋，安排四歲以下、五歲至八歲、以及九歲以上三個年齡組的小孩，分批入場找彩蛋；每人最終能保留五個彩蛋，然後拿到遊戲攤位去兌換玩具、上學用品等禮物，只要有參與就能滿載而歸。

主辦方還在現場設立遊戲區域，有節目表演、兒童面部彩繪、手工製作、社區諮詢等；另外也有義工打扮成的「兔子玩偶」，與民眾合影，逗得小朋友們玩樂無窮。

該活動由幸福兒科、樂家玩具批發、翠園酒家、帝國藍十字藍盾健保公司、悟空中文等贊助支持，州眾議員白彼得(Peter Abbate)也出席當日活動，很欣慰看見民眾能重聚，通過參與社區活動加強鄰里的聯繫。