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「喂台灣」復活節活動 華社籌得1.5萬善款援烏克蘭等

記者張心╱紐約報導
「喂台灣」復活節全家娛樂做公益慈善募捐活動順利舉辦。(主辦方提供)
「喂台灣」復活節全家娛樂做公益慈善募捐活動順利舉辦。(主辦方提供)

「喂台灣」復活節全家娛樂做公益慈善募捐活動(Hello Taiwan Easter Egg Hunt & Fundraiser)，16日在皇后區法拉盛舉行，吸引上千名孩童參與尋復活節彩蛋；主辦方最後將現場籌得的共1萬5000元善款，贈予美國紅十字會(American Red Cross)、烏克蘭人道主義救濟組織，及在去年底受到龍捲風侵襲的地區。

「喂台灣」(Hello Taiwan)於2010年由一群熱心台灣現代文化的民眾在紐約創立，長期舉辦文化與社會關懷活動項目，組織慈善募款音樂會等，鼓勵民眾向需要幫助的地區伸出援手。

今年的「喂台灣」邀請到州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、紐約華僑文教中心主任陳永豐等參加。此次活動以復活節彩蛋慈善尋寶活動為主題，旨在使華社居民在慶祝復活節的同時，積極參與公益活動，尤其希望孩童們能夠認識和了解「給予」的意義、及「慈善」的重要性。

此次活動在擁有百年歷史的貴格會所 (Quaker Meeting House)舉行，最終吸引到上千名孩童在300多年的古蹟內尋找彩蛋，現場還有亞裔兒童表演，相當熱鬧。

主辦方最終將現場參與者捐贈的共1萬5000元善款贈予美國紅十字會、烏克蘭人道主義救濟組織(Ukraine Humanitarian Relief)，以及在2021年12月受龍捲風侵襲的地區。

自2012年起，「喂台灣」活動已經募捐近15萬元，為包括超級風暴珊迪(Sandy)、菲律賓颱風雷伊(Typhoon Rai)、海地的颶風馬修(Hurricane Matthew)、波多黎各的颶風瑪莉亞(Hurricane Maria)、颶風邁克 (Hurricane Michael)等受災地區捐款；此外，也相繼捐款紐約勵馨基金會、台灣陽光基金會(Sunshine Social Welfare Foundation)、 麻疹和風疹計畫 (The Measles & Rubella Initiative)、滾石基金會(The Rollstone Foundation)，並為特殊需求、身心障礙兒童提供幫助，支持他們在美國尋找歸屬地。

「喂台灣」復活節全家娛樂做公益慈善募捐活動，吸引逾上千名孩童參與尋找彩蛋環節。(...
「喂台灣」復活節全家娛樂做公益慈善募捐活動，吸引逾上千名孩童參與尋找彩蛋環節。(主辦方提供)

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