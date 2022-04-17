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天廣新天地慶復活節 湧千人抽獎玩遊戲

記者張心╱紐約報導
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)

紐約市皇后區法拉盛耗資8億元打造的天廣新天地(Tangram)，於16日舉行復活節慶祝活動，現場舉行的免費抽獎、臉部彩繪、兔子氣球等娛樂項目，吸引超過1200名民眾參加。

活動中市議員黃敏儀也到場參加，並在抽獎和禮品免費贈送環節同民眾互動；活動上抽出多項獎項，包括帝王影院(Regal Cinemas)贈送的免費爆米花、橙色理論健身中心(Orangetheory)的免費贈品、CuppaTea和「鮮芋仙」(Meet Fresh)則有多個獎品以及九折優惠券等。

除了上述商家提供的獎品，天廣新天地中的萬麗酒店(Renaissance Hotel)，也為獲獎民眾提供了免費住宿機會，牛排館Prime Met則提供了100元的禮品卡，禮物相當豐盛，吸引超過1200名民眾參加。

為了與大、小朋友共同歡慶復活節，主辦方還邀請到DJ Franco在現場播放音樂，為華社的小朋友們主持舞蹈派對；現場也免費提供了復活節工藝品、臉部彩繪、氣球動物、棉花糖，以及復活節兔子玩偶互動等，讓孩子玩的不亦樂乎。

於今年2月開幕的天廣新天地，是由美國富頓集團(F&T Group)與上海建工集團共同開發，建案面積達120萬平方呎，內部規畫商場、辦公大樓、景觀住宅與星級酒店，試圖為法拉盛社區帶來新的消費型態。

目前天廣新天地已入駐系列高檔零售連鎖店、咖啡館和餐館，包括4DX影廳的帝王影院、美國第一間小龍坎火鍋、販售家居用品的連鎖店鋪名創優品(MINISO)等，致力將法拉盛打造為下一個「上海市」，刷新美國對於購物中心的認知。

天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
天廣新天地舉行首屆復活節活動，吸引上千名華社民眾共襄盛舉。(主辦方提供)
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