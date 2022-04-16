華埠茂比利街失火致2死 「歡迎來華埠」組織發起籌款

華埠茂比利街失火致2死，底商關門居民遷出，「歡迎來華埠」發起緊急救濟基金籌款。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔 母子死亡，十數名居民需臨時安置住所，底層商鋪也不得不暫時關閉直至另行通知；非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)同時發起籌款，目標10萬元以幫助受災居民。

這項名為「茂比利街78號火災緊急救濟基金」(78 Mulberry Fire Emergency Relief Fund)於16日早已經籌集近1萬5000元，意旨爲受火災影響的居民提供衣住及商業損失救濟。

創辦人李維亞(Victoria Lee)稱，對在此次事故中兩名無辜逝者和那些受影響的居民商戶感到難過，「歡迎來華埠」將與民選官員、市政機構和其他社區組織協調，為居民和商業租戶提供互助；這些捐款將全部用於購買個人生活必需品、提供臨時住房、貼布居民搬遷費用、商戶工資損失和庫存損失等。

15日凌晨3時40分，濃煙從號78號六層住宅中的五樓冒出，隨後可見的明火不斷向窗外蔓延；市消防局達到現場後迅速疏散周圍民眾，但由於是凌晨，多數居民仍在睡覺，警消人員只得挨家挨戶敲門通知撤離。

但一開始公寓中堆放了太多雜物，耽誤滅火及救援，消息人士稱，兩名死者是在公寓五樓被發現的，兩人係母子關係，兒子52歲，被發現時已經死亡，91歲的母親則在送醫後被宣告死亡；一名67歲家庭護理員因逃生及時撿回一命。

民眾若有意捐款可訪問https://gofund.me/d68d7afb。