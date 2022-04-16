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連署請願 促Citizen程式增中文

記者張心／紐約報導
「我們燒不盡」成員集會抗議仇亞犯罪。(取自余雷蒙Instagram)
「我們燒不盡」成員集會抗議仇亞犯罪。(取自余雷蒙Instagram)

由藝名「China Mac」的華裔饒舌歌手余雷蒙(Raymond Yu)發起的「我們燒不盡」(They Can't Burn Us All)倡議，日前在線上發起簽名活動，要求全美安全警報軟體「Citizen」添加中文、韓語和菲律賓語，方便亞裔民眾第一時間接收犯罪和暴力預警。

作為全美用戶量最大的安全警報應用程式，「Citizen」可以在蘋果和安卓手機上使用，實時向民眾發送安全事件的最新進展，包括視頻、語音和直播；警報地區涵蓋全美20多個城市，例如紐約、洛杉磯、費城、芝加哥等人口密集區域；但目前該應用僅提供英文和西班牙語服務。

余雷蒙表示，頻發的仇亞犯罪讓人不安，「我想做一些事情，但還沒有一個明確的答案自己究竟能做什麼。」為此，他帶領組織發起簽名，要求「Citizen」提供更多語言幫助亞裔年長者也能收發消息；「有了這個軟體，他們不必真的與任何人交談，所需要做的只是打開程序，查詢和報告案情，不會感覺有任何的不安和不適。」

請願書中寫道，疫情期間頻發的仇亞犯罪已成為亞裔社區關心的重點，目前為止還看不到政府有任何清晰可行的計畫，「我們除了互相幫助，別無選擇。」

該請願書目前已經收到近2500個簽名，呼籲該軟體優先開發中文、韓語和菲律賓語，「這是目前為止亞裔社區應用最多的三種語言」，急切希望移民們可以在居住地，以自己的語言閱讀安全和事故通知，這將積極幫助走在街上、使用交通工具、進行社區活動的老年人，還有遭受盜竊和搶劫的小企業主等人。

余雷蒙說：「我們希望亞裔社區也可以合理使用這個軟體，迅速掌握信息，減少被害的機會，保障人生安全。」

對此，「Citizen」軟體發言人凱斯樂(Dan Kessler)回應，開發多語言產品不是一件容易的事，「因為必須要快速、及時又準確，這很難，如果有人願意加入我們達成此目標，我們歡迎他們的參與。」

簽名請願網址為：https://reurl.cc/KbKExy。

亞裔 費城 疫情

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