暑期工讀計畫推中文 籲華生報名 22日截止

2022年「暑期工讀計畫」4月22日截止。(市青少年與社區發展局提供)

紐約市 2022年「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program, SYEP)即將於下周五(22日)截止報名，為方便華裔青少年申請者和家長，市府推出中文版報名表格，鼓勵居住在全市五大區的14至24歲華裔學生盡快申請。

紐約市「暑期工讀計畫」是全美規模最大的青少年實習和就業計畫，旨在為參與者提供帶薪實習機會，培養日後職場所需的技能和人脈。市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布，市府新財年增加投資 7900萬元，旨在擴大該項目，為全市青少年提供10萬個實習機會，為該計畫施行的60年來，最多實習崗位的一次。

亞當斯表示，「為年輕的紐約市民提供實習項目，在保證他們安全的同時，也可以幫助他們贏得一個更好的未來」，他說，「這項歷史性的投資將確保數萬青少年有一個光明的未來，同時也將讓城市更加安全，在年輕人發展職場技能的同時，留給他們可能會銘記一生的回憶。」

根據教育新聞網站「Chalkbeat」的統計數據，每年約有超過15萬的學生申請「暑期工讀計畫」；今年該計畫中的Career Ready and Special Initiatives項目，已於2月14日開放申請，主要為符合資格的公校學生提供，包括遊民學生、寄宿家庭學生等；3月1日開啟的適合於普遍的公校學生。

今年的「暑期工讀計畫」將從7月5日開始，直到8月20日結束，包括兩個為期六周的實習。申請人需要在網上，或是同市府合作的社區組織中完成申請，申請網址為https://application.nycsyep.com/。