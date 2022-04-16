慶亞太裔月 紐約國際文化藝術節活動多采

紐約ASA大學預祝「紐約國際文化藝術節」順利舉辦。(記者張心╱攝影)

為慶祝和紀念「亞太裔傳統文化月」，紐約ASA大學聯合多個華人文化藝術社團共同主辦「紐約國際文化藝術節」，從即日起至11月2日推出系列文藝活動，盼增進美國社會對亞裔 文化的了解和支持。 「紐約國際文化藝術節」主辦方代表合影。(汪惠根提供)

紐約國際文化藝術節籌備委員會表示，「亞太裔傳統文化月」是增進各族裔之間相互了解的好機會，近年仇亞犯罪好發，委員會將今年文化藝術節主題訂為：「擁抱傳統、共建團結、呼喚和平、維護公義、繁榮社區、推動文明」，希望來自不同文化背景的藝術家憑藉作品，傳播真善美、博愛與和平的理念。

持續半年的「紐約國際文化藝術節」活動形式多樣，包括藝術群展、個展、音樂舞蹈綜合演出專場、壁畫創作、書法 和繪畫表演、傳統手工藝品展示、武術表演與太極養生禪、茶道與花道表演、書展、讀書會、文學討論會及朗誦會、書法筆會雅集、沙龍音樂會、茶會雅集等。

日前的文學朗誦會和書法筆會雅集，邀請到紐約州第一位亞裔女法官陳翠芳和眾多藝術家參與；接下來的活動，則在23日(周六)下午2時至5時，於法拉盛市政廳舉辦紐約藝術家迎春聯展和表演；5月18日(周三)下午2時至5時，「國際茶日文化藝術節」將在曼哈頓中城的紐約ASA大學校園舉辦；另外從5月至11月，每月最後一周的周三下午2時至5時，「聯合國 和平音樂會」也將在紐約ASA大學舉行。

該文化藝術節，由CAFC美國華仁協會、中國書畫名家網海外部、美國紐約皇后畫院、梁坤鈿舞蹈中心、世界文化藝術聯合會、紐約藝能畫院、美東廣西青年學友會、美國九龍藝術研究院、Neoillusion Teaism、Red Square紅四方、國際華嚴會、美國心武門拳社、美國UNAA ART藝術教育、陽光鋼琴學校、聯合國網合集團、美中學術交流與翻譯中心等共同主辦。