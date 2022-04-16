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美東華人學術聯誼會換新 拜會經文處

記者顏嘉瑩╱紐約報導
美東華人學術聯誼會14日拜訪經文處。左起為楊敏玲、游智雅、石文珊、林友直、林豐堡、李光章、張至先、鄭向元及張彰華。(美東華人學術聯誼會提供)
美東華人學術聯誼會14日拜訪經文處。左起為楊敏玲、游智雅、石文珊、林友直、林豐堡、李光章、張至先、鄭向元及張彰華。(美東華人學術聯誼會提供)

成立已有48年的美東華人學術聯誼會(CAAPS)日前改選，2022年的董事長及會長，分別由林豐堡和張至先擔任，近日在該會顧問鄭向元的陪同下，聯誼會新任職員至駐紐約台北經濟文化辦事處，拜會處長李光章和教育組主任楊敏玲。

鄭向元表示，拜會期間與會者就新冠疫情對華人社區造成的挑戰及至今面對的問題等討論，與會者間不乏生醫、電腦科技專家，對於挑戰及問題具有獨到見解，而李光章也分享疫情間經文處持續做好台美外交、服務僑胞，並為台灣爭取資源等經驗，雙方相談甚歡。

該會連任會長張至先在新澤西州肯恩州立大學(Kean University)擔任院長已十年；該院所屬科系包括生物、物理、化學、數學、電腦、資訊、環境及健康科學等。他在2019年、2020年擔任美東華人學術聯誼會副會長。

美東華人學術聯誼會成立至今，集結美東地區華裔學界菁英，包括來自各大學教授、研究人員和市、州以及國家及工程人員和專業人士，該會在華人學術界、甚至美國學術界有一定份量。

當日與會者還包括經文處領務組組長游智雅、聯誼會董事石文珊、林友直、張彰華等人

華人 疫情 新澤西州

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