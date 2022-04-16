美東華人學術聯誼會換新 拜會經文處

美東華人學術聯誼會14日拜訪經文處。左起為楊敏玲、游智雅、石文珊、林友直、林豐堡、李光章、張至先、鄭向元及張彰華。(美東華人學術聯誼會提供)

成立已有48年的美東華人 學術聯誼會(CAAPS)日前改選，2022年的董事長及會長，分別由林豐堡和張至先擔任，近日在該會顧問鄭向元的陪同下，聯誼會新任職員至駐紐約台北經濟文化辦事處，拜會處長李光章和教育組主任楊敏玲。

鄭向元表示，拜會期間與會者就新冠疫情 對華人社區造成的挑戰及至今面對的問題等討論，與會者間不乏生醫、電腦科技專家，對於挑戰及問題具有獨到見解，而李光章也分享疫情間經文處持續做好台美外交、服務僑胞，並為台灣爭取資源等經驗，雙方相談甚歡。

該會連任會長張至先在新澤西州 肯恩州立大學(Kean University)擔任院長已十年；該院所屬科系包括生物、物理、化學、數學、電腦、資訊、環境及健康科學等。他在2019年、2020年擔任美東華人學術聯誼會副會長。

美東華人學術聯誼會成立至今，集結美東地區華裔學界菁英，包括來自各大學教授、研究人員和市、州以及國家及工程人員和專業人士，該會在華人學術界、甚至美國學術界有一定份量。

當日與會者還包括經文處領務組組長游智雅、聯誼會董事石文珊、林友直、張彰華等人