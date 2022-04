退休法官陳翠芳 提供市府華裔雇員子女獎學金

陳翠芳(右三)續頒2022年市府雇員子女獎學金。(記者張晨╱攝影)

2017年宣布退休 的紐約首位亞裔女法官陳翠芳不忘教育事業,於2018年決定捐出5000元給紐約市 府華裔 員工會的成績優異子女作獎學金;紐約市府華員會(The Chinese American of the City of New York)15日在曼哈頓華埠舉辦記者會,決定在疫情後重啟該獎學金,陳翠芳將拿出3000元,獎勵六名華裔市府雇員子女,從初中至研究生均可申請。

陳翠芳表示,自己在美國出生,先後從布碌崙(布魯克林)法學院、哈佛法學院畢業,最後成為州首位亞裔女法官。

雖然這一路曾遇到過不少困難,但她說,見證了自己的祖輩一直選擇在華埠生活,退休後也不忘回饋社區,因此她也忠於效仿,並認為教育貢獻是最好的方法,所以才決定設立該學金。

市府華員會會長黎潔瀅表示,今年獎學金將頒發給六名就讀於初中、高中、大學以及研究所的華裔學生,每人500元;讓成績優秀的會員子弟申請,使他們將來學有所成,服務社會。

陳翠芳說,學生除成績之外,必須品行良好並有服務社區的經驗和熱忱,申請者家長必須是現職、近期或退休的紐約市府雇員。

當天出席記者會的還有華員會董事會主席王永明,董事會成員翁百里、以及袁伍瑞霞。

本獎學金的申請截止日為5月31日,獲獎名單將於8月初公布,需要索取報名表或有任何問題可發送電郵至[email protected]。