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退休法官陳翠芳 提供市府華裔雇員子女獎學金

記者張晨╱紐約報導
陳翠芳(右三)續頒2022年市府雇員子女獎學金。(記者張晨╱攝影)
陳翠芳(右三)續頒2022年市府雇員子女獎學金。(記者張晨╱攝影)

2017年宣布退休的紐約首位亞裔女法官陳翠芳不忘教育事業，於2018年決定捐出5000元給紐約市華裔員工會的成績優異子女作獎學金；紐約市府華員會(The Chinese American of the City of New York)15日在曼哈頓華埠舉辦記者會，決定在疫情後重啟該獎學金，陳翠芳將拿出3000元，獎勵六名華裔市府雇員子女，從初中至研究生均可申請。

陳翠芳表示，自己在美國出生，先後從布碌崙(布魯克林)法學院、哈佛法學院畢業，最後成為州首位亞裔女法官。

雖然這一路曾遇到過不少困難，但她說，見證了自己的祖輩一直選擇在華埠生活，退休後也不忘回饋社區，因此她也忠於效仿，並認為教育貢獻是最好的方法，所以才決定設立該學金。

市府華員會會長黎潔瀅表示，今年獎學金將頒發給六名就讀於初中、高中、大學以及研究所的華裔學生，每人500元；讓成績優秀的會員子弟申請，使他們將來學有所成，服務社會。

陳翠芳說，學生除成績之外，必須品行良好並有服務社區的經驗和熱忱，申請者家長必須是現職、近期或退休的紐約市府雇員。

當天出席記者會的還有華員會董事會主席王永明，董事會成員翁百里、以及袁伍瑞霞。

本獎學金的申請截止日為5月31日，獲獎名單將於8月初公布，需要索取報名表或有任何問題可發送電郵至[email protected]

紐約市 退休 華裔

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