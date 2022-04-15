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目睹地鐵槍擊案乘客猖狂逃命 華裔少年：湊巧又倒楣

記者顏潔恩／紐約報導
陳Bryan乘坐的R車抵達25街站後，工作人員指示乘客離開。(陳Bryan提供)
陳Bryan乘坐的R車抵達25街站後，工作人員指示乘客離開。(陳Bryan提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案，一名在案發當日迎接14歲生日的華裔青少年，當時身在已駛入站台的R車，目睹N車開門後乘客猖狂逃命的過程，感到「湊巧又倒楣」。

華人家長14日抱怨，日落公園作為移民的弱勢群體社區，資源不足造成社區未安裝足夠的監控攝像，想必是導致沒有及時抓到槍手的部分原因，希望市府、民選官員能加強當地防護安全。

12日槍案當天正好14歲的陳Bryan，像往常一樣清早出門到布魯克林市下城的公立447初中上課，他在45街站搭乘曼哈頓方向的R車，駛入36街站後R車停留片刻，等待對面即將到來的N車；坐在最前面車廂的陳Bryan，原計畫也轉搭N線快車，但很快便察覺情況不對。

對面的列車內瀰漫著煙霧，乘客瘋狂敲擊著車門，門開後很多人衝出來擠進R車，「他們的口罩都被煙霧染成黑色」；這些乘客不是在哭泣就是在找手機打電話，他聽見別人提到N車有炸彈或槍擊之類的襲擊，大約30秒後R車關門，行駛到25街站。

R車開門後整整三分鐘，車廂裡的人都不敢踏出列車，害怕會遭遇外面的威脅，直到後來按照工作人員的指示才離開，他等了兩小時也沒等到公車，索性走路回家。

回想起當天的驚險經歷，他說「湊巧又倒楣」，後來也心生一絲恐懼，但慶幸的是意外沒有降臨在身上，現在搭乘地鐵也會感到擔心，開始注意周遭是否有可疑人物。

華裔家長張女士表示，孩子在貝瑞吉學校上課，平時需走路半小時到校，槍擊案發生後令她心有餘悸；她不滿說道，日落公園作為弱勢群體社區，利益和資源往往不被關注，周邊的學校都未安裝測速攝像機(speed camera)。

張女士指出，若社區有足夠多的攝像機，肯定會拍攝到嫌犯的外貌體徵，警方也不會耗了那麼長的時間才掌握到槍手的行蹤；當日直升機不停在上空盤旋，造成當地華人都不敢出門，呼籲市府、民選官員為日落公園增強所需的安全防護設備。

日落公園 槍擊 地鐵

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