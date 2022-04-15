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紐約客談／地鐵恐怖主義更難防範

紐約客談

紐約警方抓獲了布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)，14日指控他犯有恐怖攻擊的聯邦名罪；嫌犯落網固然讓紐約人鬆了一口氣，但另一種擔心又湧上了紐約人的心頭：這樣的恐怖事件還會再度上演嗎？

911事件之後，全世界機場對客運飛機特別是國際航班大大加強了安檢，乘客往往要經過開行李、掏口袋、脫鞋、解腰帶，過安全門，才算完成繁複的安檢程序；坐一趟飛機要那麼折騰，這在911以前是不可想象的。然而，這種方法有效，911後再沒有發生通過飛機發動恐怖襲擊的案件。

現在，紐約地鐵發生了恐怖襲擊，這種辦法有可能使用在紐約地鐵上嗎？幾乎不可能。首先，美國無法禁槍，因為這是憲法修正案賦予公民的權利；其次，警方幾乎沒有辦法禁止地鐵乘客把槍枝、爆炸物帶上地鐵，因為要在每個地鐵站入口處設立檢查站將花費巨大資源，而且地鐵乘客大多是上班一族，如果要花20分鐘排隊過安檢，民怨恐要沸騰。

那可以不坐地鐵嗎？在美國其他城市或許可以，但在紐約市不行，對通勤族來說，地鐵已經成為生活中必不可少的一部分。

像911這樣的國際恐怖主義攻擊，其背後的原因是政治和宗教，因此，人們也把消除政治上的分歧和宗教上的和解視為消除國際恐怖主義的根源；而布碌崙地鐵槍擊案這種恐怖襲擊，只能算一種國內恐怖主義，其根源應該在於人們心裡的怨恨。

有辦法消除怨恨嗎？恐怕沒有。但應該有辦法減少人們心中的怨恨，不讓怨恨越積越多。政府能否把消除人們的積怨，作為一個新的工作角度和努力方向呢？

紐約客談，每周二至周六見報。

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