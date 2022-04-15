槍擊案陰影 華人搭地鐵：恨不能腦袋後面長眼睛

布碌崙槍擊案後，日落公園一帶的華人如驚弓之鳥，乘坐地鐵時恨不得「腦袋後面長眼睛」。(Getty Images)

春日裡的布碌崙日落公園 ，各種花樹次第開放，清新而溫暖，一派和平安寧的氣氛；然而就在公園邊上的地鐵站 ，日前發生了血腥的地鐵槍殺案，共有十人中槍。日落公園周邊住著眾多的華裔居民，14日表示政府今後對暴力案件要加強防範，但面對當前的治安不靖，他們也只能徒感無奈。

在日落公園遛狗的華人 陳晶說，本來她就害怕坐地鐵，因為有人曾經在地鐵車廂朝她大喊，「就是你害我感染了新冠病毒，住進了醫院」，當時她嚇壞了。12日的槍擊案發生後，她覺得坐地鐵太可怕了，所以帶狗去看病，她寧願花兩個小時走路，也不敢坐地鐵，而且以後能不坐地鐵就不坐。但她也表示，生活還要繼續，以後通勤上班也許不得不坐地鐵，但一定會保持十二分的警覺，「腦袋後面要長眼睛」。

華人鄭勇14日在日落公園的遊樂場陪年幼的孩子玩耍；槍擊案讓他覺得有點害怕，但又不覺得意外，「美國社會就會發生這種事情」，但今後出門一定會小心再小心。他的工作讓他經常在美國和中國之間奔波，他說以後還是會選擇留在美國、住在紐約。

在日落公園一帶生活多年的江其建說，他本來就對附近華社的治安狀況感到擔憂，地鐵槍擊案發生後，他更擔心了，現在大家晚上都不敢出門了。

在談及為什麼現在紐約的犯罪問題比以前嚴重，上述幾位華人都提到，現在紐約市法律太鬆，許多罪犯沒有關起來，沒有受到嚴厲懲罰，導致犯罪氾濫。

陳晶認為，包括新冠疫情，如今社會上有太多問題，有些人頭腦不清楚，心裡有太多恨；但心態好、有信仰、生活有希望的人就不會去犯罪。

鄭勇指著遊樂園帶孩子的家長說，你看這些人都不會去犯罪，因為他們有家人，有孩子。江其建認為發生槍擊案的根本原因在於美國槍枝氾濫，而這是一個無法迅速改觀的問題。

江其建在談及日落公園華人社區時表示，經過多年的發展，當地華裔人口增長很快；在他看來，曼哈頓華埠是華人工作的地方，而布碌崙是華人生活和居住的地方，因此治安問題尤為重要。他說日落公園華社存在賭博、吸毒、信件偷盜等各種問題，都不容忽視；他希望有更多華裔有志青年加入警隊，這對於改善華社治安大有裨益。