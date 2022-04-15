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槍擊案後 市議會擬推創傷康復服務 評估市府和MTA應對

記者和釗宇／紐約報導
歐德思表示，市議會將評估市府對布碌崙地鐵槍案的應對，並計畫推出創傷康復機構。（市議會提供）
歐德思表示，市議會將評估市府對布碌崙地鐵槍案的應對，並計畫推出創傷康復機構。（市議會提供）

布碌崙(布魯克林)地鐵恐怖槍擊案震驚全美，市議長歐德思(Adrienne Adams)14日表示，市議會將評估市府對此突發事件的應對，並計畫推出創傷康復機構，為日後再有突發襲擊事件的受害者提供服務；歐德思和州長霍楚(Kathy Hochul)還表示，歐德思表示，她希望市議會應尤其審查大都會運輸署(MTA)是如何確地鐵乘客安全的，包括審查地鐵系統的監控攝像頭，因為布碌崙地鐵槍案發生時，附近地鐵攝像頭沒有正常工作。

她說，「我們需要評估MTA確保公共安全的方式，尤其是MTA在其中的作用；到底是什麼侵入了地鐵系統？MTA做了哪些保護乘客安全的預防措施或者日常措施？我們要看看攝像頭的問題，特別是評估攝像頭的工作狀況，我們知道地鐵系統裡至少有1萬個攝像頭。」

除了審查市府對槍案的應對，歐德思還表示，根除槍枝暴力犯罪的最佳方法應該是採取預防性措施，而非單純應對犯罪事件；因此市議會在2023財年預算案中，加入開設創傷恢復機構的項目。

她說，「很多時候當我們談到暴力犯罪受害者及其家庭成員和社區時，我們沒有盡足夠的努力幫助他們恢復；如果創傷無法撫平，只有可能讓傷害和暴力的惡性循環繼續增加，人們的生活會更加不穩定，社區也更加不安全，傷害整個城市；作為一座城市，我們必須為暴力的受害者提供更多的心理健康、創傷、恢復和受害者服務。」

霍楚日前也表示，州府將在新財年預算中為投資社區機構心理健康服務，並將撥款1000萬元緩州府下屬解精神病院的人手及資源緊張；州府發言人吳索(Jim Urso)表示，解決心理健康問題是州府的工作重點，「這些有意義並有針對性的投資，將為那些有需要的人提供心理健康服務。」

地鐵 心理健康 MTA

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