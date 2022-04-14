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飛虎隊援中80周年 無畏號航母圖片展開幕

記者張心／紐約報導
紀念飛虎隊80周年及二戰期間美國援華空軍歷史圖片展，在「無畏號」航空母艦博物館開幕。（記者張心／攝影）
紀念飛虎隊80周年及二戰期間美國援華空軍歷史圖片展，在「無畏號」航空母艦博物館開幕。（記者張心／攝影）

為紀念飛虎隊80周年、促進美中友好關係，美國中美友好協會攜手美國航空遺產基金會14日在「無畏號」航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)，舉辦「二戰期間美國援華空軍歷史圖片展」開幕式，中國駐紐約總領事館官員及各界人士出席。

此次圖片展主要展示80年前中國抗日戰爭時期，美國飛虎隊以犧牲1659位機組人員、失去500架飛機為代價，共擊落敵方飛機2600架，擊沉或重創223萬噸敵商船、44艘軍艦、1300艘100噸以下的內河船隻，擊斃敵方官兵6萬6700名，並經由「駝峰航線」為中國運送73萬6374噸物資，以支援中國人民進行全面抗戰。

中國駐紐約副總領事王雷出席開幕式，他表示很榮幸也很開心參加此次活動，「二戰期間美國援華空軍歷史圖片展」是很棒的公共教育，展示這段使中美雙方都難以忘懷的歷史，「沒有前線將士的犧牲，就沒有之後戰爭的勝利」。

中國駐紐約副總領事王雷(中)與博爾登(左)、格林(右)在飛虎隊80周年圖片展開幕...
中國駐紐約副總領事王雷(中)與博爾登(左)、格林(右)在飛虎隊80周年圖片展開幕式上。（記者張心／攝影）

王雷表示，圖片紀錄了在那段困難的時間內，兩國軍民是如何攜手共進，「我希望這次的活動也會成為一個提醒，提醒兩國在過去是如何一同往前進、共同承擔人類社會責任的；衷心希望此次活動圓滿成功。」

市議會議員馬泰辦公室高級顧問黃華清，代表州長霍楚和市議員馬泰頒發賀信和獎狀；黃華清表示，在這裡紀念飛虎隊，紀念它在80年前幫助中國抗日，既推動了世界和平，也為美中兩國人民奠定了友誼關係基礎，「我也希望美中兩國政府，能夠相互尊重、和平共處，取得雙邊成功；只有兩國像飛虎隊一樣合作，才能為兩國創造利益，為世界帶來和平與繁榮。」

103歲的飛虎隊成員莫耶(Harry Moyer)、美軍陸戰隊少將博爾登(Charles F. Bolden)、美中航空遺產基金會創始成員和執行主席格林(Jeffrey Greene)等，也出席了圖片展開幕式。

圖片展於14日和15日在「無畏號」航空母艦博物館舉辦，地址為曼哈頓西46街的86號碼頭。

紀念飛虎隊80周年及二戰期間美國援華空軍歷史圖片展，在「無畏號」航空母艦博物館開...
紀念飛虎隊80周年及二戰期間美國援華空軍歷史圖片展，在「無畏號」航空母艦博物館開幕。（記者張心／攝影）
在飛虎隊80周年圖片展開幕式上表演「飛虎雲天」的中國藝術家。（記者張心／攝影）
在飛虎隊80周年圖片展開幕式上表演「飛虎雲天」的中國藝術家。（記者張心／攝影）

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