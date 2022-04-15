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反對華埠建監獄 抗議民眾怒批亞當斯「騙子」

記者顏嘉瑩／紐約報導
NUBC 14日組織民眾在市議會前集會，表示市議員有責任代表民意，向市長表達居民反對城區監獄的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)
NUBC 14日組織民眾在市議會前集會，表示市議員有責任代表民意，向市長表達居民反對城區監獄的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)

市設計和建築局(Department of Design and Construction)近日開始在曼哈頓華埠城區新監獄外圍施工，為了進一步阻止工程、向市長亞當斯(Ertic Adams)及市議會施壓，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)組織民眾14日在市議會前抗議，表示市議員有責任代表民意，向市長表達居民反對城區監獄的決心。

影音來源：記者顏嘉瑩

當天約有20多位民眾、社區團體、民選官員到場參加，NUBC創始人李卓勳表示，2019年市議會通過在除了史泰登島外的四大區興建城區監獄，此後遭到不少市民反對，如今市議會有35名新的議員，應該向市府表達民意，反對城區監獄的興建。

李卓勳還說，亞當斯在選前曾批城區監獄是制度上的種族歧視，並承諾會與社區站在一起，但如今對監獄卻不聞不問，根本就是前市長白思豪(Bill de Blasio)的2.0版本。

集會者表示，關閉雷克島、斥資83億元興建城區監獄是一個「註定要失敗」的計畫，尤其現階段紐約市犯罪率激增、仇亞犯罪橫行，「為何我們要把納稅人的錢花在不會成功的計畫上」；集會者說：「我們都在等亞當斯出面跟社區站在一起，不然你就是個『騙子』。」

市議員馬泰到場支持集會，反對華埠城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)
市議員馬泰到場支持集會，反對華埠城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)

NUBC 14日組織民眾在市議會前集會，表示市議員有責任代表民意，向市長表達居民...
NUBC 14日組織民眾在市議會前集會，表示市議員有責任代表民意，向市長表達居民反對城區監獄的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，城區監獄計畫已經在進行，但社區中有許多專家願意提供方案，去改善現有監獄並達成市府司法改革計畫，且不需要摧毀整個華埠社區。

馬泰要求與市府、當局和社區共同坐下來討論其他可行方案，「我們有改善監獄的共同目標、有良好動機，我們只希望有這個機會能表達。」

13日為了阻擋城區監獄的施工，包括李卓勳等在內的十人坐在白街(White St.)華埠拘留所前，以身體阻擋施工卡車進入而被捕，其中「社區保護及改善聯盟」發起人李翠珊(Susan Lee)14日在集會上表示，看到施工卡車開進華埠，就等於看到社區慢慢死去。

李翠珊說，政府正在摧毀華埠，但社區需要的是投資，需要可負擔住房、醫療保健計畫、教育，如果監獄建成將會傷害整個社區，七年的施工期更會讓居民的生活被摧毀。

組織者表示，除非聽到市府的正面回應，否則將會持續抗爭到底；NUBC還租用廣告卡車，停在市議會外街上，重複播放選前亞當斯在社區參與反監獄集會的談話，並在一旁寫「騙子」(liar)。

李翠珊說看到施工卡車進入華埠，就等於看到社區慢慢死去。(記者顏嘉瑩/攝影)
李翠珊說看到施工卡車進入華埠，就等於看到社區慢慢死去。(記者顏嘉瑩/攝影)
NUBC租用廣告卡車，停在市議會外面街上，批亞當斯是「騙子」。(記者顏嘉瑩/攝影...
NUBC租用廣告卡車，停在市議會外面街上，批亞當斯是「騙子」。(記者顏嘉瑩/攝影)

監獄 華埠 亞當斯

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