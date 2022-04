反對華埠建監獄 抗議民眾怒批亞當斯「騙子」

NUBC 14日組織民眾在市議會前集會,表示市議員有責任代表民意,向市長表達居民反對城區監獄的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)

市設計和建築局(Department of Design and Construction)近日開始在曼哈頓華埠 城區新監獄 外圍施工,為了進一步阻止工程、向市長亞當斯 (Ertic Adams)及市議會施壓,「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal,NUBC)組織民眾14日在市議會前抗議,表示市議員有責任代表民意,向市長表達居民反對城區監獄的決心。

影音來源:記者顏嘉瑩

當天約有20多位民眾、社區團體、民選官員到場參加,NUBC創始人李卓勳表示,2019年市議會通過在除了史泰登島外的四大區興建城區監獄,此後遭到不少市民反對,如今市議會有35名新的議員,應該向市府表達民意,反對城區監獄的興建。

李卓勳還說,亞當斯在選前曾批城區監獄是制度上的種族歧視,並承諾會與社區站在一起,但如今對監獄卻不聞不問,根本就是前市長白思豪(Bill de Blasio)的2.0版本。

集會者表示,關閉雷克島、斥資83億元興建城區監獄是一個「註定要失敗」的計畫,尤其現階段紐約市犯罪率激增、仇亞犯罪橫行,「為何我們要把納稅人的錢花在不會成功的計畫上」;集會者說:「我們都在等亞當斯出面跟社區站在一起,不然你就是個『騙子』。」

市議員馬泰到場支持集會,反對華埠城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)表示,城區監獄計畫已經在進行,但社區中有許多專家願意提供方案,去改善現有監獄並達成市府司法改革計畫,且不需要摧毀整個華埠社區。

馬泰要求與市府、當局和社區共同坐下來討論其他可行方案,「我們有改善監獄的共同目標、有良好動機,我們只希望有這個機會能表達。」

13日為了阻擋城區監獄的施工,包括李卓勳等在內的十人坐在白街(White St.)華埠拘留所前,以身體阻擋施工卡車進入而被捕,其中「社區保護及改善聯盟」發起人李翠珊(Susan Lee)14日在集會上表示,看到施工卡車開進華埠,就等於看到社區慢慢死去。

李翠珊說,政府正在摧毀華埠,但社區需要的是投資,需要可負擔住房、醫療保健計畫、教育,如果監獄建成將會傷害整個社區,七年的施工期更會讓居民的生活被摧毀。