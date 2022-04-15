我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

黃敏儀上任首提法案通過 要求市府提高報告效率

記者和釗宇／紐約報導
黃敏儀提出的一項法案和一項決議案在市議會通過，這是她上任以來首次提出法案並且獲得通過。（市議會提供）
黃敏儀提出的一項法案和一項決議案在市議會通過，這是她上任以來首次提出法案並且獲得通過。（市議會提供）

市議會14日通過由華裔市議員黃敏儀通過的一項法案和一項決議案，對市報告和建議審查委員會(Report and Advisory Board Review Commission)做出規範，提高報告的效率和透明度；這也是黃敏儀上任以來首次提出法案並且獲得通過。

黃敏儀現任市議會政府運作委員會(Committee on Government Operations)主席，主要監管市府架構和運作情況；她表示，市議會一些法案會要求市府出台相關報告，而市報告和建議審查委員會負責審核這些報告並評估報告的有效性；若該委員會認為一些報告不再需要，也可允許市府不再出具報告，並須經市議會批准。

此前，市報告和建議審查委員會此前允許市府不再出具911電話運營時間分析報告(911 Operational Time Analysis Report)和青少年服務年度報告(Annual Youth Services Report)；黃敏儀提出決議案，不同意該委員會的意見，要求市府繼續出具相關報告，但同時則允許市府不再出具其他已經過時或者重複的報告；她並提出的法案，修改了市行政法典和市憲章，去掉了那些不再需要出具的報告要求。

法案和決議案在14日的市議會全體會議上通過；黃敏儀表示，目前民眾對紐約市公共安全非常擔憂，而且新冠疫情對青少年的影響不可忽視，因此911電話運營時間分析報告和青少年服務年度報告應當繼續出台，「公眾和市議會需要準確的信息，確保政府有效運轉，年度報告就是公眾確保政府負責的重要方法，讓選民、政府監管組織和市議員看到完整的情況，才能最優化政府的資源配置。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，「紐約市目前面臨極大挑戰，政府效率非常重要，關鍵在於精簡提供給市議會和公眾的市府服務及項目年度報告數據，這些都是確保政府負責的重要手段；取消那些過時、重覆或不再有用的報告，將讓市府運轉更有效率；但是保留911響應時間、青少年服務項目的報告很有必要，這兩項報告事關公共安全、健康和市民福祉。」

紐約市 疫情 華裔

上一則

紐約上州河谷護理院／輔助性居住老人之家 讓長者活得有尊嚴有隱私

下一則

槍擊案後 市議會擬推創傷康復服務 評估市府和MTA應對

延伸閱讀

「加州不容仇恨」提案 金山市議會一致通過

「加州不容仇恨」提案 金山市議會一致通過
加州「廢除死亡稅法案」 華人籲簽名支持

加州「廢除死亡稅法案」 華人籲簽名支持
聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助

聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助
「加州不容仇恨」提案 金山市議會一致通過

「加州不容仇恨」提案 金山市議會一致通過
中西部首州 伊州議會通過嚴打幽靈槍法案

中西部首州 伊州議會通過嚴打幽靈槍法案

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創