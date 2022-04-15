黃敏儀上任首提法案通過 要求市府提高報告效率

黃敏儀提出的一項法案和一項決議案在市議會通過，這是她上任以來首次提出法案並且獲得通過。（市議會提供）

市議會14日通過由華裔 市議員黃敏儀通過的一項法案和一項決議案，對市報告和建議審查委員會(Report and Advisory Board Review Commission)做出規範，提高報告的效率和透明度；這也是黃敏儀上任以來首次提出法案並且獲得通過。

黃敏儀現任市議會政府運作委員會(Committee on Government Operations)主席，主要監管市府架構和運作情況；她表示，市議會一些法案會要求市府出台相關報告，而市報告和建議審查委員會負責審核這些報告並評估報告的有效性；若該委員會認為一些報告不再需要，也可允許市府不再出具報告，並須經市議會批准。

此前，市報告和建議審查委員會此前允許市府不再出具911電話運營時間分析報告(911 Operational Time Analysis Report)和青少年服務年度報告(Annual Youth Services Report)；黃敏儀提出決議案，不同意該委員會的意見，要求市府繼續出具相關報告，但同時則允許市府不再出具其他已經過時或者重複的報告；她並提出的法案，修改了市行政法典和市憲章，去掉了那些不再需要出具的報告要求。

法案和決議案在14日的市議會全體會議上通過；黃敏儀表示，目前民眾對紐約市 公共安全非常擔憂，而且新冠疫情 對青少年的影響不可忽視，因此911電話運營時間分析報告和青少年服務年度報告應當繼續出台，「公眾和市議會需要準確的信息，確保政府有效運轉，年度報告就是公眾確保政府負責的重要方法，讓選民、政府監管組織和市議員看到完整的情況，才能最優化政府的資源配置。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，「紐約市目前面臨極大挑戰，政府效率非常重要，關鍵在於精簡提供給市議會和公眾的市府服務及項目年度報告數據，這些都是確保政府負責的重要手段；取消那些過時、重覆或不再有用的報告，將讓市府運轉更有效率；但是保留911響應時間、青少年服務項目的報告很有必要，這兩項報告事關公共安全、健康和市民福祉。」