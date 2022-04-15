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消除不公 紐約市擴大資優班至所有學區 三年級增1100名額

記者張心／紐約報導
紐約市將擴大資優班項目，增設1100個新名額；圖為處於新冠隔離期的亞當斯透過視訊講話。（市長辦公室提供）
紐約市將擴大資優班項目，增設1100個新名額；圖為處於新冠隔離期的亞當斯透過視訊講話。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)14日宣布，將擴大資優班項目(Gifted and Talented Program) 至全市所有學區，通過增設數千名額、公平選拔流程、改革三年級生申請標準等，力求在公校系統普及資優班教育。今年的資優班申請將從5月31日開始。

根據市教育局最新規定，從2022至2023學年，全市將為三年級起的資優班項目增設1000個名額(共計達3500個)，幼稚園(kindergarten)資優班項目將添加100新名額(共計達2500個)。

此外，幼稚園資優班的申請將繼續延續疫情期間改革的「教師推薦制」；三年級起的資優班招生，將允許學校排名前10%的學生(成績根據四門主修課確定)申請，一改此前的教師推薦制度。

「將資優班項目擴大到全市的所有地區，是為了給每個孩子，無論住在哪個郵政編碼區，都有一個公平接受優質教育的機會。」亞當斯表示，「我們正在加倍履行新政府對年輕人的承諾，消除招生過程中的不公平現象，使紐約的所有學生都有機會接近資優班教育。」

紐約市將擴大資優班項目，增設1100新席位，中為班克斯。（市長辦公室提供）
紐約市將擴大資優班項目，增設1100新席位，中為班克斯。（市長辦公室提供）

這是紐約市歷史上第一次將資優班項目擴展到全市所有學區，前市長白思豪(Bill de Blasio)試圖在任期最後取消該項目，遭到各方尤其是華裔家長組織的反對，亞當斯在上任前就曾多次表達自己對資優班的支持，此次確定保留及擴張該項目前，也會見了大批對資優班有興趣的家長和教育團體。

「今天我們要結束資源稀缺的時代，結束為離家較遠的資優班名額而鬥爭的時代。」班克斯說，此次擴展將為更多的家庭提供加速學習的機會，同時設定更公平、公正的程序以選拔表現出色的學生。

然而，最新出台的具體的選拔措施依舊惹人非議，尤其是保留了「教師推薦制」的幼稚園資優班錄取，學生借助老師提供的問卷進行能力評估，表現好的提名者將通過抽籤方式選擇最終申請者。

「擴張後仍保留的抽籤和相對模糊的錄取標準，引起了很多家長的擔憂。」州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，他為市長和教育總監擴大資優班項目的積極進展點讚，但政府必須確保長期以來擁護資優班的家長和學生參與，以解決政策中還未解決的問題。

對此班克斯回應稱，資優班計畫仍然是一項「進行中的工作」，未來將同各方合作考慮其他評估學生錄取標準的方法，「今天，我們只是設定一個基線，而不是上限。」

資優班 教育總監 亞當斯

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