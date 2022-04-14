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反24小時工作制 華人護工抗議仲裁協議

記者和釗宇／紐約報導
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議仲裁協議。（記者和釗宇／攝影）
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議仲裁協議。（記者和釗宇／攝影）

數十名華人護工13日在位於曼哈頓華埠的華人職工會門前舉行示威，抗議1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)用3000萬元的仲裁協議解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資，譴責工資盜竊和種族歧視；華人職工會呼籲所有被迫超長時間工作的護理女工提交請願信，敦促工會更改仲裁結果。

1199SEIU上月初宣布達成一項仲裁協議，要求這些家庭護理機構對現任和前任員工予以共計3000萬元的賠償，以彌補數年前的24小時工作及在其他工作任務中所支付的低薪；但不少護工表示，對此仲裁協議完全不知情，護工上月就曾集會抗議，表示護工多年以來的欠薪已累計超過60億元，這筆仲裁協議金僅夠解決其中的數百或數千元欠薪，占比約0.5%，平均下來每人僅分得250元，「是對護工的羞辱」。

華人職工會的曹錦明表示，護工多年來一直在投訴24小時工作制的問題，「24小時工作制對護工身體傷害非常大，全世界只有紐約護工是24小時工作；我們現在要求工會停止執行仲裁結果，他們勾結護理公司簽署一個護工都不知情的仲裁結果，讓護工放棄追討欠薪的權利，我們希望所有的護工都來請願，要求工會推翻仲裁結果。」

護工陳麗儀表示，是工會強硬把包括退休護工在內的所有人納入集體仲裁，但現在仲裁結果卻是每工作24小時才賠償幾分鐘，工會主席居然稱此為勝利，「還要我們放棄追討的權利，這是赤裸裸的欺騙、侮辱、歧視。」

曹錦明說，這次仲裁涉及12萬人，受影響的絕大多數都是有色族裔，而且華人非常多，工會這樣的仲裁結果就是種族主義；他呼籲護工到華人職工會填寫請願表格，也可以登錄網頁https://reurl.cc/g0gr0b填寫提交，希望在未來兩個月內收集超過1萬份。

數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解...
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資。（記者和釗宇／攝影）
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解...
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資。（記者和釗宇／攝影）
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解...
數十名華人護工13日在華埠華人職工會門前示威，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資。（記者和釗宇／攝影）

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