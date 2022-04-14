州眾議員寇頓和華社代表訪62分局 共商提升治安

州眾議員寇頓(左四)和布碌崙華社代表前往市警62分局，與華裔局長陳韜(左三)座談。(记者胡聲橋/攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)和布碌崙 部分華人 社區代表，13日前往市警62分局，與華裔局長陳韜座談；陳韜耐心聽取大家對社區治安情況的關切，認為改善治安的關鍵在於加強警民之間的溝通與合作。

寇頓與布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福、布碌崙洗衣業商會代表李志波及其他華人代表一道，向陳韜介紹了社區治安面臨的現況；寇頓用手機給陳韜播放了一段漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)十幾輛車車窗被砸的錄像，強調社區治安局勢不容樂觀。陳韜表示，雖然砸窗案件未發生在62分局轄區，但疫情以來，社區治安狀況轉差不容否認，他一定會盡力追查各類案件。

李志波介紹，現在一元店的失竊問題比較嚴重，一些十幾歲的孩子經過店門口，直接拿了貨物就走；還有人拿著口袋進店，裝上貨物就徑直出門了。陳韜提醒店家要及時報警，如果發現有人多次行竊，警方在抓獲行竊者之後，可以禁止其進店，如果再進店行竊，就將罪加一等。

羅添福和同事伍燕珊主要對塞斯露公園(Seth Low Park)的環境表示擔憂。塞斯露公園是眾多華裔耆老鍛鍊身體和休閒放鬆的地方，但最近一段時間，卻發現有人在這個公園喝酒、抽菸、吸大麻，還有人遛狗不撿狗屎。陳韜說，公園喝酒、抽菸、吸大麻都是非法的，應該有人提醒這些人，如果這些人為所欲為，就應該報警。

陳韜還表示，不管在62分局還是其他分局，華人遇到問題，首先要主動找警察 ，不可怕事，更不可大事化小，小事化了。此外，華社代表應該多與警局溝通聯繫，充分發揮橋樑作用，這樣警方才能知道華人的訴求，更好幫助華人。

華社代表還為62分局的當班警察帶去了一頓豐富的午餐，感謝他們不辭辛勞，為維護社區安定做出的貢獻。