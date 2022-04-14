我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

州眾議員寇頓和華社代表訪62分局 共商提升治安

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓(左四)和布碌崙華社代表前往市警62分局，與華裔局長陳韜(左三)座談。(记者胡聲橋/攝影)
州眾議員寇頓(左四)和布碌崙華社代表前往市警62分局，與華裔局長陳韜(左三)座談。(记者胡聲橋/攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)和布碌崙部分華人社區代表，13日前往市警62分局，與華裔局長陳韜座談；陳韜耐心聽取大家對社區治安情況的關切，認為改善治安的關鍵在於加強警民之間的溝通與合作。

寇頓與布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福、布碌崙洗衣業商會代表李志波及其他華人代表一道，向陳韜介紹了社區治安面臨的現況；寇頓用手機給陳韜播放了一段漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)十幾輛車車窗被砸的錄像，強調社區治安局勢不容樂觀。陳韜表示，雖然砸窗案件未發生在62分局轄區，但疫情以來，社區治安狀況轉差不容否認，他一定會盡力追查各類案件。

李志波介紹，現在一元店的失竊問題比較嚴重，一些十幾歲的孩子經過店門口，直接拿了貨物就走；還有人拿著口袋進店，裝上貨物就徑直出門了。陳韜提醒店家要及時報警，如果發現有人多次行竊，警方在抓獲行竊者之後，可以禁止其進店，如果再進店行竊，就將罪加一等。

羅添福和同事伍燕珊主要對塞斯露公園(Seth Low Park)的環境表示擔憂。塞斯露公園是眾多華裔耆老鍛鍊身體和休閒放鬆的地方，但最近一段時間，卻發現有人在這個公園喝酒、抽菸、吸大麻，還有人遛狗不撿狗屎。陳韜說，公園喝酒、抽菸、吸大麻都是非法的，應該有人提醒這些人，如果這些人為所欲為，就應該報警。

陳韜還表示，不管在62分局還是其他分局，華人遇到問題，首先要主動找警察，不可怕事，更不可大事化小，小事化了。此外，華社代表應該多與警局溝通聯繫，充分發揮橋樑作用，這樣警方才能知道華人的訴求，更好幫助華人。

華社代表還為62分局的當班警察帶去了一頓豐富的午餐，感謝他們不辭辛勞，為維護社區安定做出的貢獻。

華人 布碌崙 警察

上一則

紐約客談／仇白 卻選少數族裔社區報復

下一則

副州長醜聞 霍楚：事先不知情

延伸閱讀

洛縣警局成立亞裔顧問委員會 華裔任主席

洛縣警局成立亞裔顧問委員會 華裔任主席
大華府租金飆 套房月租年增23% 平均達1924元

大華府租金飆 套房月租年增23% 平均達1924元
紐約地鐵槍案致公共交通大亂 網約車漫天要價挨批

紐約地鐵槍案致公共交通大亂 網約車漫天要價挨批
選區重畫通過 少數族裔社區組織集會反對

選區重畫通過 少數族裔社區組織集會反對
總統日作文賽2華生獲獎 國會眾議員瑪麗奧頒獎

總統日作文賽2華生獲獎 國會眾議員瑪麗奧頒獎

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫