紐約客談／仇白 卻選少數族裔社區報復

膽小鬼博弈又稱鷹鴿博弈(Hawk-Dove Game)，是博弈論中兩個玩家對抗的模型，一個玩家讓步對於雙方都有好處，而玩家的最佳選擇取決於其對手會做什麼：如果對手讓步，那本方就不應該讓步，但如果對手不讓步，本方就應該讓步，簡而言之就「不要命的最大」。

布碌崙日落公園地鐵站 槍手落網，其社群媒體 帳號充斥著仇恨白人、反對奴役的影片，卻偏偏選擇了西語裔和華裔聚集的社區作案；而36街作為中轉大站，嫌犯深知影響要比普通地鐵站大得多。

少數族裔作為「鴿」，常常以風度高雅的慣常方式進行恫嚇，但從不傷害對手，撕聲力竭的聲討後，也不會像非洲裔長期以來和主流(白人)社會的矛盾一樣被真正看重，所以不得不委曲求全。

但這種方式反而教會了原本搏鬥起來就凶悍霸道，除非身負重傷，否則絕不退卻的鷹一個道理—如果同鴿搏鬥，鴿就會迅即逃跑以免受傷害。

而如果是百年來都想要成為鷹的非洲裔和本就生而為鷹的主流社會進行搏鬥，就會一直打到其中一隻受重傷或者死亡才罷休；所以不如退而求其次，逆來順受的總是好欺負，而不要命的，更所向披靡。

在只有鴿子的一個苞穀場裡，突然加入的鷹將大大獲益，並吸引同伴加入，這就是為什麼仇恨亞裔犯罪如今如潮水般湧來；但結果不是鷹將鴿逐出苞穀場，而是一定比例共存，因為鷹群增加一隻鷹的邊際收益趨零時(鷹群發生內鬥)，均衡將到來。

「弱者」、「受害者」終究要存在，鴿囚鷹籠，犧牲都不能避免，這是一個社會維持的守恆定律。

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