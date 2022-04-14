刺死律師李進進 張曉寧被大陪審團正式起訴謀殺

張曉寧在案發後被捕，接受問話後被押出市警109分局。(記者鄭怡嫣／攝影)

涉嫌殺害華裔律師李進進的25歲女子張曉寧，13日在皇后區 的州高等法院被大陪審團正式起訴二級謀殺和兩項四級非法持有武器等六項罪名，若罪名成立，將面臨25年刑期至終身監禁；張曉寧當日再度沒有出庭，主審法官Kenneth C. Holder訂於6月8日再度開庭。

知情人士透露，張曉寧在獄中狀況並不穩定，情緒起伏很大，疑患有精神疾病，其代理律師擬向法院申請為張曉寧做司法精神鑑定。

自3月16日皇后區刑事法院過堂後，同月18日以「情緒狀況不穩定」為由拒絕出庭；之後該案移交聯邦地區法院，原訂4月7日的出庭延期至13日；當日張曉寧的代表律師出庭，未提出包括保釋在內的任何動議。

不過大陪審團13日達成一致，正式起訴張曉寧，除了謀殺和非法持武罪名，還有三級威脅、刑事阻撓呼吸和血液循環、二級騷擾。

有律師分析，「(張曉寧的律師)非常可能以精神疾病為由為張曉寧提供辯護，這樣她的罪名成立，但不會負擔法律責任，就轉往精神病院接受治療。」

知情者透露，來自中國河北邯鄲的張曉寧，在2021年8月下旬持學生簽證來美後，「並未上過一天學，直接到紐約法拉盛 尋找政治庇護 渠道」，但政治庇護面談沒有通過。今年初找到法拉盛聯合衛理公會楊東龍牧師，對方覺得張曉寧情緒失控而婉拒，之後1月10日張曉寧找到李進進律師，「二人碰面極少」。

李進進的生前好友表示，「李進進未收分文，為義務幫忙」，直到3月11日，張曉寧要求李進進起訴「前律師」遭拒，動手掐了他的脖子，遭警察驅逐，之後3月14日持刀將李進進殺害，隨後被捕。