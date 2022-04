阻擋華埠監獄施工 楊安澤妻子等10人被捕 一小時後獲釋

楊安澤夫人呂艾玲被捕。(黃華清提供)

市設計和建築局(Department of Design and Construction)13日早開始華埠 城區新監獄 外圍施工,華埠社區團體「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal,NUBC)組織民眾到場抗議示威,前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲、NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)等十人被捕。

影音來源:黃華清提供

市府施工人員早在6時30分示威人員到場之前,就已開始用吊車在毗鄰曼哈頓拘留中心的巴士打街(Baxter St.)方向吊裝混凝土圍欄;然而,根據市府此前通知,施工應於早7時之後才能開始,示威民眾遂要求施工人員出示施工許可,但施工方未能拿出;示威人員聲稱此舉違法,李卓勳等十人便手挽手站成一排,高喊「可恥」、「滾出華埠」等口號阻擋施工,隨即被捕。

華埠社區監獄項目的預算近17億元,市府去年11月30日公布該項目拆除作業的1億2520萬元合同由Gramercy Group Inc.承包;李卓勳表示,任何承包商在華埠都不受歡迎,「我們不要承包商的錢來破壞華埠;我們知道亞當斯 感染新冠正在康復,我們希望他看到,我們將一直抗爭監獄建案,我們希望和他見面,但是他不見我們;這裡住的都是低收入的老人,我們在這裡是為了老人的安全,我們不信任任何來華埠建監獄的任何人,亞當斯是白思豪2.0版。」

市議員馬泰(Chris Marte)表示,施工方未在施工合同上的施工時間期間施工,是違法行為,「我們需要施工方出示交通局許可、施工許可,但是他們什麼也沒拿出來,施工已經違法。」

市府原訂11日就開始施工,社區人士已經連續示威三天阻止施工;李榮恩表示,「我們每天都會來示威,告訴人們我們不要這座監獄,華埠不可出賣。」

呂艾玲說,「亞當斯之前承諾不會新建監獄,現在出爾反爾,真實可恥;我們必須停止新建監獄,投資社區、投資民眾。」

李卓勳、李榮恩、呂艾玲、NUBC聯合創始人Howard Huie、民主黨65D選區領袖李佩欣、民主黨州參議員第26選區的參選人范勝利(Vittoria Fariello)、「社區保護及改善聯盟」發起人李翠珊、社區維權人士李凱明、Jack Liang、Jillian McMenamin等十人手挽手跪地而坐,手舉標語「市長亞當斯停止唐人街摩天監獄」,一旁的警方則播放警示廣播,「你們已經占據道路阻擋交通,如果再不離開就將被捕,並且被控妨礙治安。」

十人遭警方拘捕後,被押上警車送往七分局;一直為監獄抗爭活動提供法律援助的律師庫奇亞(Edward Cuccia)表示,被捕人士在警局按指模後一小時就被釋放,「所有十人都是為了幫助華埠和小義大利社區自願被捕,他們是我們的英雄。」

與亞當斯關係密切的馬泰辦公室顧問黃華清則表示,現在市府只是安裝圍欄,距離主體建築施工還有一段距離,社區未來將繼續抗爭,要盡最大努力影響亞當斯的智囊團權衡利弊,力爭讓市府接受社區加蓋樓層的方案,避免整體拆除,「能不能做到這一點,就看社區的反應是否強烈,我們要讓他們知道,我們會抗爭到底;另外,我們也會考慮法律訴訟。」