以皇后區為大本營 招募無證華女賣淫 8華人被捕

紐約聯邦當局破獲一個以華人為主的性販賣團伙，揭露華裔性工作者被剝削和毆打的辛酸。(歐新社)

紐約東區聯邦地區檢察官辦公室12日宣布，一性販賣團伙中的九名成員，因涉嫌招募無證華人 女性賣淫、對她們施暴或教唆施暴而被控詐騙、性販賣、搶劫和暴力攻擊等多項罪名，其中八名成員為華人，他們以皇后區 作為犯罪大本營，罪行遍布全美，目前，已有八名嫌犯被捕，並於12日在東區聯邦法院過堂。

根據檢方文件，九名被告分別為報住在皇后區32歲的陳思陽、24歲的陳思宇、26歲的姜波、29歲的徐榮榮、28歲的嚴家潤、24歲的唐澤榮、41歲的克裡(Carlos Cury)，以及報住在得州達拉斯市23歲的宋美珍與23歲的於基龍。

檢方移送書指出，嫌犯在2019年4月至2021年9月間，涉嫌招募來自中國且不具合法居留身分的女性，安排她們從紐約州旅行至全國各地，每次在酒店或公寓內停留數周，提供商業性的賣淫服務，嫌犯所屬的犯罪集團會在交易完成後向這些女性收取金錢，並用這些收入進一步推廣性人口販賣及跨州賣淫的行為，獲取豐厚的利潤。

移送書還指出，嫌犯在2020年1月8日至2021年9月1日間，曾在五州境內對超過15名賣淫女性施暴或教唆施暴，嫌犯所屬的犯罪集團，會指派個別成員假扮嫖客，使受害人在不知情的情況下讓他們進入酒店房間，之後，這些假嫖客會封住受害女性的嘴、用鐵錘、棍棒或其他突擊物品對她們施暴，掠奪她們的財物，而如果這些暴力行為對她們沒有造成足夠的傷害，嫌犯所屬的犯罪集團還會鼓勵施暴者用更殘酷的手段毆打她們。

檢方獲得的電話錄音顯示，一名嫌犯曾告訴施暴者：「明天往死裡打，敢反抗就打得更狠一點，打出來點效果，錢不能白扔」，另一段錄音中，另一名嫌犯則說：「這次不一樣， 咱不要綁，。一個人控制鎖喉，另一個人往死裡打四肢，絕對不能發出聲音，把她打到不能反抗了， 完事兒拿了手機就走。」

聯邦調查局紐約亞裔犯罪集團聯合專案組表示，嫌犯所屬的犯罪集團，可能還涉嫌遍布在全美、針對性工作者的多起攻擊案件，呼籲受害者或知情人士通過FBI 官方網站tips.fbi.gov或直線電話1-800-CALL-FBI舉報或提供線索，屆時，聯邦調查局將有專人隨時用母語與受害者以及知情人對話，且不過問他們的身分。