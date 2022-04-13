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紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

地鐵槍案致公共交通大亂 網約車漫天要價挨批

記者胡聲橋／紐約報導
12日晚，從布碌崙日落公園到曼哈頓中央公園，乘坐Uber仍然要價57到80元。(APP截圖)
12日晚，從布碌崙日落公園到曼哈頓中央公園，乘坐Uber仍然要價57到80元。(APP截圖)

因為布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案件，布碌崙的公共交通受到嚴重干擾，地鐵和公車交通長時間陷入停運狀態；通勤族飢不擇食，只好搭網約車趕路，卻紛紛遭受漲價之苦。網約車乘人之危、漫天要價之舉，受到痛批。

發生槍案的36街地鐵站是一個大站，R、D、N線在此交匯；槍案發生後，R、D、N、W、B線暫時停開，後來R、D、N這三條地鐵線雖然在南部和北部恢復了部分運行，但地鐵間隔時間很長，很不方便。截止12日晚，D、N、R三條線在布碌崙和曼哈頓的服務線路仍然部分關閉；B線和W線的服務暫時中斷；在布碌崙有很長線路的D、F、M、N、Q和R線也都有長時間的延誤。

警方在發現了嫌犯曾經開過的U-haul貨車後，又對貨車所在地區，國王高速公路(kings highway)在布碌崙南部的路段進行了封鎖；警方懷疑，嫌犯可能就隱藏在附近地區；封鎖給布碌崙南部的地面交通帶來了很大的壓力。

地鐵槍擊案發生後，地鐵停運，雖然大都會運輸署(MTA)安排了地面交通，但在當時的緊急情況下，公車也指靠不上，眼看公共交通陷入停頓，那些急于逃離日落公園地區的人把目光投向了優步(Uber)和Lyft的共享車服務，但乘客很快發現，優步和Lyft價格飆升。

一位推特用戶說，他平時坐優步到皇后區的亨特點(Hunter's Point)，價格一般在51至61元之間，但12日卻漲價到68.49元，漲幅為25%；另一些乘客的價格漲幅甚至更高，這很快引起了用戶的不滿。

為了迴應社群媒體的抱怨，優步當日宣布停止在紐約市漲價，並把多收的車錢退還給乘客。下午2時，Lyft也做出了類似的宣布，也表示將停止價格上漲並給乘客退錢。

這不是優步和Lyft第一次在出現危機後乘機漲價；2017年曼哈頓中城發生爆炸後，當時想逃離現場的人發現優步和Lyft收費高了不少，但這兩家公司最後給乘客退款。

有乘客就在社群媒體上說，這兩家共享車公司為什麼不是修改算法而是事後退錢呢？截止12日晚，從布碌崙日落公園到曼哈頓中央公園，乘坐優步仍然要價57到80元。

一位推特用戶展示優步車資漲價到68.49元。(推特截圖)
一位推特用戶展示優步車資漲價到68.49元。(推特截圖)

地鐵站 布碌崙 Lyft

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