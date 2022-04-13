我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約客談／謹防再掉進洩憤恐怖主義泥沼

紐約客談

一名冷血槍手在布碌崙(布魯克林)N線地鐵車廂內扔煙霧彈，然後向車廂內的乘客開槍，造成十人遭受槍傷；社群媒體上血淋淋的畫面將紐約客對地鐵安全的擔憂推至新的高峰；毫不誇張地說，紐約居民現在對地鐵安全已經不是擔憂，而是恐慌了。

據警方消息，嫌犯本來帶了兩個加長的彈夾，但開槍不久，子彈就卡殼了；而且，嫌犯身上還帶了爆炸物，如果引爆，後果不堪設想；警方還認為，這起案件使有預謀的；這不禁讓人冷汗直冒。這起槍擊案本來會造成更大的傷亡，引起更大的恐慌，幸運的是，最壞的結果沒有發生。

布碌崙這起地鐵槍擊案，讓人想起2017年的「9·15倫敦地鐵爆炸事件」和2013年波士頓馬拉松爆炸案，真是何其相似，這三起案件都給公眾造成了極大的恐慌。但有關部門仍沒有將這起槍擊案定性為恐怖襲擊，因為沒有找到嫌犯，不知道犯罪的動機是什麼。

一般而言，只有那些為了政治和宗教目的，用暴力手段製造公眾恐怖案件的，才被稱為恐怖襲擊。顯然，沒有證據顯示，嫌犯有政治和宗教動機。從目前警方透露的消息看，這也不像是一次恐怖襲擊，更像是一次故意把人推入地鐵或者七個小時連續襲擊七名亞裔婦女造成的恐慌，只是規模更加大，更加令人發指。

如果襲擊者只是為了洩憤，為了表達對社會的不滿而實施這種無人性的犯罪，這是否可以被稱為洩憤恐怖襲擊呢？

經歷過911事件的紐約，忍受過恐怖主義帶來的切膚之痛，20年過去了，眼看著世界之都逐漸從恐怖主義的創傷中走出來，誰也不希望紐約再次掉進洩憤恐怖主義的泥沼吧？那我們又該如何逆轉每況愈下的城市安全狀況呢？

紐約客談，每周二至周六見報。

地鐵 槍擊 布碌崙

上一則

住房代金券提案 霍楚否決

下一則

3青少年闖皇后區公校 塗鴉種族歧視言論 警通緝

延伸閱讀

紐約地鐵爆槍案 華府捷運局即刻升級戒備

紐約地鐵爆槍案 華府捷運局即刻升級戒備
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
距地鐵槍案5哩處 紐約警查到掛亞利桑納車牌貨車

距地鐵槍案5哩處 紐約警查到掛亞利桑納車牌貨車

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查