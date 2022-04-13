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市議員黃敏儀 向華人家長介紹各式夏令營

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員黃敏儀12日在法拉盛舉辦夏令營諮詢會。(記者鄭怡嫣／攝影)
市議員黃敏儀12日在法拉盛舉辦夏令營諮詢會。(記者鄭怡嫣／攝影)

市議員黃敏儀12日在法拉盛啟揚活動中心(Glow Community Center)舉辦夏令營諮詢會，向華人家長介紹不同年齡段、不同種類的夏令營項目，以及備受青少年青睞的「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)。

受邀的市健康與心理衛生局(DOHMH)代表介紹，許多夏令營項目1月起就開放申請，申請截止日往往在3月或4月，建議家長盡早申請，在市衛生局的「托兒服務連接系統」(NYC Child Care Connect)網站，也可以搜索由市府資助的各類夏令營、由市公園局舉辦的暑期項目以及私人性質的夏令營。

對於第一次送孩子去夏令營項目的新手爸媽，市衛生局代表表示，家長可以詢問項目主辦方的問題，包括夏令營的場地、項目的付款方式以及退款政策、是否可用教育補貼金(voucher)來支付、是否提供午餐、哪些活動最適合自己孩子的發展、是否有人員及相關設備能夠滿足孩子特殊的需求、針對學齡前兒童有哪些托兒服務、主辦單位是否已經申請了市衛生局有關開設項目的相關許可等。

市議員黃敏儀舉辦夏令營諮詢會。(記者鄭怡嫣／攝影)
市議員黃敏儀舉辦夏令營諮詢會。(記者鄭怡嫣／攝影)

現場，也有來自皇后區公立244小學、華策會、法拉盛YMCA、法拉盛第一浸信會(Flushing Baptist Church)、亞洲育才學會(Asian American Coalition for Education)等學校及機構，介紹了各自在今夏展開、針對亞裔以及華裔學生及兒童的夏令營項目以及暑期工讀計畫；與往年相比，許多夏令營活動都注重在美國化的遊樂與運動，以及中國化的補課及學術之間找到平衡，使孩子們更全面地發展。

法拉盛 亞裔 皇后區

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