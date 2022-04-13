中領館辦證照 16日起停止受理跨區申請

中國駐紐約總領事館12日宣布，自4月16日起，在美居住的中國公民如需申辦護照、旅行證業務，須向居住地所屬領區的使領館提交申請，各館將停止接受跨領區申請；與此同時，紐約中領館 從12日起啟用新的領事證件諮詢郵箱。

如有申請人在4月15日(周五)及之前跨領區提交申請，各館將繼續受理直至處理完畢；4月16日之後，各館均停止受理通過「中國領事」App 新提交的本領區外申請。

根據通知，為進一步提高中國駐美使領館對中國公民申辦護照旅行證業務的服務水平，提升處理速度和服務質量，16日開始，申辦護照、旅行證業務的在美居住中國公民，須向居住地所屬領區的使領館提交申請。

中國公民通過「中國領事」App提交申請時，使領館將請申請人提交所屬領區內居住的有關證明材料(如駕照、水電氣、銀行帳單等)。

紐約中領館提醒，中國公民通過「中國領事」App申辦護照、旅行證時，申請人本人須在美國境內。如申請人在中國境內，須向國內出入境管理部門提出申請；如申請人在其他國家，請向中國駐該國使領館提出申請。各館將對申請人出入境情況進行核實。

如有未盡事宜，可向目前提交申請的受理館或所屬領區的使領館進行諮詢。駐美大使館相關網頁：http://www.china-embassy.org/chn/lsfw/zj/lxfs/202111/t20211115_10448354.htm；紐約中領館相關網頁：http://newyork.china-consulate.org/chn/zjfw/gywm/201806/t20180625_5570368.htm。

紐約中領館的領區為美東十州，包括紐約州、麻薩諸塞州、賓州、新澤西州 、俄亥俄州、新罕布夏州、康乃狄克州、緬因州、佛蒙特州和羅德島州。

為進一步提升領事證件服務效率，紐約中領館自4月12日起啟用新的領事證件諮詢郵箱：一、[email protected](護照、旅行證業務)；二、[email protected](簽證、公認證、「在境外居住人員領取養老金資格審核表」(健在證明)業務)。

原郵箱[email protected]、[email protected]已停用，如當事人在原郵箱中有未完結的諮詢，請將相關問題或材料轉發至新郵箱，以便得到及時處理。Yahoo郵箱發來的郵件可能出現無法收取或延遲收取的情況，建議使用其他郵箱進行聯繫。