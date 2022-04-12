賓州車站摩天樓 開發商或減稅

去年初投入使用的曼哈頓中城賓州車站(Pennsylvania Station)莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)周邊，將蓋摩天大樓。(州府提供)

根據紐約郵報(NY Post)掌握的一封信件，紐約州 府不會拿稅金給賓州 車站周邊蓋摩天大樓的私人開發商，但據悉州府打算與房地產投資信託業者Vornado Realty Trust和其他地產業主秘談稅收減免，有人說，這是變相用納稅人的錢。

州經濟發展廰(Empire State Development)總裁奈特(Hope Knight)日前致州參議員的信中寫道，不會向Vornado或任何私人開發商提供公共資金。

信中揭示，紐約州擬針對八座摩天大樓逐一洽談「代稅付款」(Payment in Lieu of Taxes ，簡稱PILOT)協議，與紐約市 給予哈德遜廣場(Hudson Yards)開發商的巨額稅收減免類似；「代稅付款」用以彌補政府讓不動產擁有者或使用者免稅的損失。

奈特說，預計賓州車站鄰近開發案所付PILOT款項，將與中城西相似處境的房地產PILOT款項或財產稅雷同。

州參議員克魯格(Liz Krueger)及其他民選官員，在3月初曾寫信呼籲州經濟發展廰停止賓州車站周邊的摩天樓開發，奈特為回應而寫了上述這封信；摩天樓開發計畫將向新辦公大樓徵稅、資助車站的翻修。

克魯格等人在信中提到，賓州車站開發案重要訊息未揭露，他們要想力保納稅人的錢被明智使用。

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)研擬的中城西開發案最終成為哈德遜廣場，開發商以PILOT形式享有14億餘元的稅收減免。

政府監管機構Reinvent Albany代表福斯(Rachael Fauss)認為，PILOT通常隱含稅收減免，聲稱未動用公共資金不誠實。

賓州車站的翻新工程約耗資70億元；大都會運輸署(MTA)上周稱，希望動用美鐵東北走廊(Amtrak's Northeast Corridor)聯邦資金，以支應賓州車站80%改造成本。

州眾議員參選人婁基斯科(Layla Law-Gisiko)說，聯邦鐵路管理局(FRA)將撥款350億元用於東北走廊，關鍵人物不承認聯邦政府出資相救。