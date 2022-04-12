抗議下東城豪華建案 華社促徹查建商

州眾議員牛毓琳表示支持居民和社區組織抗議。(唐人街住客協會提供)

紐約房客維權團體、亞裔 社團、曼哈頓華埠 及下東城的華人租客 以及民代，11日聚集在市樓宇局大樓前，抗議將在下東城兩橋(Two Bridges)社區擬建的兩棟70多層豪華高樓建案，呼籲市樓宇局令開發商停止開工，徹查開發商以及其對於421-A減稅政策的使用。

今年1月，開發商Chetrit集團曾致信市樓宇局，請求在建案獲批前能對地基先進行施工並開挖大洞，此後的公共會議上，開發商代表則透露希望在6月15日截止日前進行施工，以便能趕上421-A的減稅政策。

針對該豪華建案，房客維權團體、曼哈頓華埠及下東城的華人租客等11日則聚集在市樓宇局大樓抗議，他們還向樓宇局代理局長斯拉其斯(Constadino Sirakis)遞交了一封120多名當地住戶及多個維權團體聯合簽署的信函，呼籲市樓宇局切勿批准開發商施工以及挖地的許可。

亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)表示，開發商Chetrit集團試圖在華埠以及兩橋地區建設豪華高樓，通過421-A減稅政策，他們在25年內無需向市府繳納地稅，作為交換，大樓內的部分住房單元需供給收入有限的租客，然而，收入線的標準仍要比該地區居民的平均收入高了兩倍，社區裡以華裔、西語裔、非洲裔居民居多，近三分之一家庭的年收入低於2萬元。

州眾議員牛毓琳表示，支持居民和社區組織的抗議，421-A減稅政策存在設計上的缺陷，允許豪華樓建商以此避稅，提供數量上有限的平價住房單元，且對於本地居民來說仍不可負擔，Chetrit集團有建築違規、施工場地不安全的歷史，市樓宇局有責任將社區居民放在首位，聽取社區民情，而不是以利益為先。