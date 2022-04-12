紐約客談╱解決高犯罪率 先擱置本位主義

州長霍楚 不久前提出全面提升紐約市 公共安全的「十點計畫」，收緊保釋制度，給予法官更多自由裁量權，允許對多次犯案者設定保釋金，嚴打槍枝犯罪等；這一保釋金改革納入預算談判，歷經與州議會的艱難談判，終於獲得通過。這個計畫贏得了華人社區的一片喝彩，大家都希望能早日付諸實施。

然而，回首保釋制度改革在州議會膠著的討論，即使在民主黨 內部，霍楚的計畫也遭遇了強有力的反對；溫和派民主黨人批評霍楚的計畫是虛假的，而激進的民主黨人更是對霍楚大為憤怒，認為霍楚此舉是倒行逆施，州眾議員沃克甚至一度揚言要絕食抗議。

紐約市犯罪率出現大幅上升後，人們很快把矛頭指向了保釋改革法案，因為這個法案可以使一些輕罪罪犯可以無成本地重複犯罪。在地鐵裡朝人臉上潑人糞的罪犯，剛剛被抓，馬上又被放了出來，這難道還不是保釋改革法案出了問題嗎？

那為什麼那麼多民主黨人卻都認為保釋改革沒有問題呢？原因在於這個法案就是民主黨人提議和通過的，要絕食的沃克當時就是這個法案的主要倡導者，現在要推翻這個法案，說通俗點，是一些議員的面子過不去；說高深一點，是違背了一些議員的政治意念，所以霍楚的十點計畫才會遇到那麼大的阻力。

然而，面對高犯罪率的現實，面對即將到來的州長選舉，十點計畫是霍楚相當現實的政治策略，而且看得到霍楚也嘗試做出一些妥協，好在預算案最終壓哨過關，「十點計畫」有望實施。那些反對者，今後再遇到類似的問題，是應該擱置一下主義之爭，先解決高犯罪率問題。