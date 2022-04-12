我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

警處理家庭糾紛 男子揮刀遭射傷 女友擬提告

記者鄭怡嫣／紐約報導
安德拉。(市警局提供)
安德拉。(市警局提供)

皇后區一名警員11日早在處理一起家庭糾紛案時，射傷一名持長刀的男子，男子目前正接受手術，沒有生命危險；儘管此前與該名男子有多起家庭糾紛且已向警方申請保護令，但他的女友仍表示計畫起訴市警局。

警方表示，11日早9時48分左右，114分局接到一位報住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)女子打來的報警電話，稱家中27歲、已與她育有一位三歲兒童的男友安德拉(Eduardo Andrade)「情緒不穩、手持武器」，她數次要求他離開均遭到他的拒絕。

消息人士聲稱，當時，安德拉疑似吞了很多藥片，手持一把長刀，還說自己想死。

四名警員隨即趕到位於阿斯托利亞33街近百老匯(Broadway)的現場，試圖將所有人帶出房間，安德拉在狹窄的走道上繼續與警方對峙，手中還挾持他女友的母親，當女友母親最終被帶出公寓樓時，警員對他使用了電擊槍(Taser)，但未起作用。

警方表示，其中的一名警員隨之對著持刀的安德拉開了三槍，擊中他的腹股溝，警員們立即呼叫急救車，兩分鐘後，急救人員抵達現場，將他送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，安德拉接受緊急手術，預計會康復，現場無其他人員被擊中或受傷。

警方已將安德拉拘留，案情正在進一步調查。

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)表示，此前，安德拉與女友之間有多起家庭糾紛，涉嫌家庭攻擊、騷擾等指控，女友申請且已經生效的保護令也數次被他違反，此外，他曾因攻擊警察而被捕。

不過，安德拉的24歲女友表示，正在計畫起訴市警局，「他們這麼做是不對的」。

安德拉手持的長刀。(市警局提供)
安德拉手持的長刀。(市警局提供)

手術 皇后區 警察

上一則

紐約中國廣播網(WGBB AM1240)第25屆母親節中文演講比賽接受報名

下一則

閉館2年 法拉盛圖書館4月25日重開

延伸閱讀

民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革

民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革
6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人為結婚自首 檢意外追出另5人

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人為結婚自首 檢意外追出另5人
不爽女友出門打麻將 男吊死愛犬掛門口

不爽女友出門打麻將 男吊死愛犬掛門口
金宇彬癌後重回小螢幕 女友申敏兒「變心」愛別人

金宇彬癌後重回小螢幕 女友申敏兒「變心」愛別人
金宇彬抗癌6年後復出 女友申敏兒當他的面誇「李炳憲帥」

金宇彬抗癌6年後復出 女友申敏兒當他的面誇「李炳憲帥」

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注