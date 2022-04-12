警處理家庭糾紛 男子揮刀遭射傷 女友擬提告

安德拉。(市警局提供)

皇后區 一名警員11日早在處理一起家庭糾紛案時，射傷一名持長刀的男子，男子目前正接受手術 ，沒有生命危險；儘管此前與該名男子有多起家庭糾紛且已向警方申請保護令，但他的女友仍表示計畫起訴市警局。

警方表示，11日早9時48分左右，114分局接到一位報住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)女子打來的報警電話，稱家中27歲、已與她育有一位三歲兒童的男友安德拉(Eduardo Andrade)「情緒不穩、手持武器」，她數次要求他離開均遭到他的拒絕。

消息人士聲稱，當時，安德拉疑似吞了很多藥片，手持一把長刀，還說自己想死。

四名警員隨即趕到位於阿斯托利亞33街近百老匯(Broadway)的現場，試圖將所有人帶出房間，安德拉在狹窄的走道上繼續與警方對峙，手中還挾持他女友的母親，當女友母親最終被帶出公寓樓時，警員對他使用了電擊槍(Taser)，但未起作用。

警方表示，其中的一名警員隨之對著持刀的安德拉開了三槍，擊中他的腹股溝，警員們立即呼叫急救車，兩分鐘後，急救人員抵達現場，將他送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，安德拉接受緊急手術，預計會康復，現場無其他人員被擊中或受傷。

警方已將安德拉拘留，案情正在進一步調查。

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)表示，此前，安德拉與女友之間有多起家庭糾紛，涉嫌家庭攻擊、騷擾等指控，女友申請且已經生效的保護令也數次被他違反，此外，他曾因攻擊警察 而被捕。

不過，安德拉的24歲女友表示，正在計畫起訴市警局，「他們這麼做是不對的」。