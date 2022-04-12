對平民投訴委員會撒謊 近200警員多未受懲

紐約市過去十年有181名警員接受平民投訴審查委員會調查，大多數未受處分。(歐新社)

根據最新報告，紐約市 警局(NYPD)許多警察 近十年在監督機構進行紀律調查時撒謊，多數得以逍遙法外或被輕輕放過，有人甚至升職。

非營利民權組織Latino Justice在11日公布的報告中稱，181名紐約市警察被發現對平民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board, CCRB)撒謊，其中80人壓根未受處分，43人僅停止休假、42 人僅受到指示或指揮紀律處分，只有四名警察被停職、另十餘名辭職或未裁決。

這份題為「免於問責」(Shielded from Accountability)的報告稱，向 CCRB 撒謊的警員有近一半未受到紀律處分，撒謊行為未受處分，他們所掩蓋的不當行為也未受處分。

CCRB對警官羅德里格斯(Eric Rodriguez)進行調查一例令人震驚；該警官2011年將一名嫌疑人撞向地鐵旋轉閘門而接受調查，結果被發現，羅德里格斯和他的搭檔聯手撒謊。

舉報者穆尼奧斯(Amaury Munoz)向CCRB投訴，2011年10月30日他在第 42 街地鐵站 打盹、被兩名警察叫醒命令離開，他照做，警察說「你走得不夠快」後抓住他並扔進施轉門，之後又拖住扔進緊急門，血流不止。

被投訴的羅德里格斯則說，接獲舉報有醉漢前往處理，要求穆尼奧斯離開車站，穆尼奧斯變得爭強好鬥而撞上旋轉柵門；監控錄影證實穆尼奧斯的說辭才是對的。結果羅德里格斯被停職26天，其夥伴未受處分。

2018年3月兩名警察被控，理由是他們僅僅看到一男子坐在牛奶箱上就指控是毒販並審問，該男子被釋放、四天後又遇到那兩名警察，被恰尼庫洛(Christopher Cianicullo)強行抓住後和肩上的兒子雙雙摔倒，警察矢口否認，卻在監控錄像中被逮個正著。恰尼庫洛的紀律處分待定，他的同夥未受懲處、已升職。

紐約市警聲明，報告有失客觀且諸多不實，錯誤之一是指責紐約市警局沒有對CCRB延遲調查等原因而未移交的案件採取行動。