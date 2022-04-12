光天化日又見砸車窗 8大道十幾輛遭殃

布碌崙8大道旁十多輛車車窗被砸。(記者胡聲橋/攝影)

嫌犯手持短棍，砸壞停在大街邊十幾輛汽車的車窗。(讀者提供) 布碌崙(布魯克林)8大道 華社一條有著眾多店鋪的大街上，10日在光天化日之下，有人手持短棍，砸碎了路邊停靠的十幾輛汽車 的車窗，轄區警方11日展開調查，正設法追查嫌犯；在經歷了上周的8大道的砸車窗事件後，8大道華裔居民對當前的治安狀況更加憂心忡忡。

10日上午大約10時，有人手持短棍，沿著61街和63街之間的漢密爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)，一共砸碎了十幾輛停在路邊的汽車車窗。監控錄影顯示，一名亞裔模樣的男子，在人行道上以稍快的步伐行走，邊走邊用手中的短棍擊碎車窗。因為錄像是從背後拍攝，所以無法得知嫌犯的面部特徵。案件中尚無車主報告丟失財物。

布碌崙8大道旁十多輛車車窗被砸。(記者胡聲橋/攝影) 布碌崙8大道旁十多輛車車窗被砸。(記者胡聲橋/攝影)

漢密爾頓堡公園大道是緊靠8大道的一條熱鬧大街，兩邊有許多華人 商店；而且N線地鐵漢密爾頓堡公園大道站就在事發路段的中間，平時人來人往，熙熙攘攘。在華人社區服務中心工作的伍燕珊，在事發地點附近開了一家店，她說她平時就把車停在路邊，這次雖然車窗沒有被砸，但以後真不太敢把車停在路邊了。伍燕珊還對光天化日之下，有人連砸十幾輛車的車窗，之後汽車警報大作，但居然沒有人出聲制止，也沒有人上前理論，表示氣憤。

華人Sam在事發路段的領先餅屋工作，他11日受訪時表示，周日上午案發後，轄區市警68分局的許多警察馬上趕到現場，11日，警察開始沿街挨家挨戶調取錄像，尋找嫌犯的影像。

邱先生在事發地點一家名為QC'S的餐館工作，他說在第61街和第62街，偶爾發生過車窗被砸，車內財物被搶的案件，那是因為那兩條街比較偏僻，但在熱鬧的漢密爾頓堡公園大道，以前真沒聽說發生過類似案件，他說嫌犯一定是神經病。在事發路段AM&PM Grocery便利店工作的華人Ben介紹，他不知道為什麼有人這麼喪心病狂，連砸十幾輛車的車窗。

2日，快要天黑時，8大道華社一條偏僻的街道發生過14輛車車窗被砸事件，但沒有財物失竊，現在再次發生類似案件，布碌崙華社居民紛紛對目前的治安狀況表示擔憂，他們也希望警方能早日抓住嫌犯。