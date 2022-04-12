閉館2年 法拉盛圖書館4月25日重開

法拉盛圖書館將重新開放。(本報檔案照)

兩年前因疫情關閉、加強內部硬體設施的皇后區 公共圖書館法拉盛 分館，訂於25日(周一)上午10時重新對民眾開放。

位於緬街(Main St)41-17號的皇后區公共圖書館法拉盛分館，是全美最忙碌的圖書館之一，每日平均接待6000名訪客，圖書館在疫情之初關閉，其他分館陸續開放或恢復取書及還書服務之時，該分館卻由於暖通空調系統(HVAC)故障仍暫停營業，此後雖更新了臨時的暖通空調系統，卻又因加裝新電梯而持續閉館，如今因部署了安全計畫，在加裝電梯的同時也終於對公眾開放。

法拉盛市議員黃敏儀表示，十分高興法拉盛圖書館總算有了重開的明確日期，圖書館是我們社區的心臟，尤其對於這裡龐大的移民人口而言不可或缺，它不僅僅是一個查閱書籍的地方，也是長者、家庭、學生休憩的場所，學生放學後也常在這裡聚集。

法拉盛圖書館館長曾陽介紹，圖書館的重新開放時間為周一至周五上午10時至晚上8時，周六上午10時至晚上5時，周日的服務也將在未來恢復。

查詢皇后區公共圖書館的服務及其他分館，可至網站：https://www.queenslibrary.org/。